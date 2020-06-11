Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde de ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgın ne kadar kontrol altına alınmış olsa da salgının devam etmesi nedeniyle vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından günlük olarak açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırıyor. Bu doğrultuda 11 Haziran Koronavirüs Tablosu | İstanbul, Ankara koronavirüs haritası konusu internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte detaylar...

11 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU|İSTANBUL, ANKARA KORONAVİRÜS HARİTASI

Sağlık Bakanlığı ve Bakan Fahrettin Koca tarafından koronavirüs salgının Türkiye'deki son durumuna ilişkin olarak paylaşılan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldığı anda haberimiz güncellenecektir.

10 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nu paylaştı.

Son 24 saatte 17 hasta vefat ederken 2 bin 241 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 451 bin 700, vaka sayısı 173 bin 36, vefat sayısı 4 bin 746 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 631, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 280, iyileşen hasta sayısı 146 bin 839 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni tanı konan hasta sayısı, yeni iyileşen hasta sayımızın yüzde 40’ı kadar. Yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda 71. Yeni hastalar sebebiyle artan yoğun bakım ihtiyacı düne yakın. Virüsün etkisinin azaldığı fikri riskli. 'Normal' olan tedbirdir." ifadelerini kullandı.

DÜNYADA SON DURUM

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 7 milyon 471 bin 73'e ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 419 bin 264 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 788 bin 674 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 263 bin 135 aktif enfekte vaka bulunuyor.

EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM ABD'DE

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 2 milyon 66 bin 508 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 115 bin 137 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 50 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (775 bin 184), Rusya (502 bin 436), İngiltere (290 bin 143), İspanya (289 bin 360), Hindistan (287 bin 155), İtalya (235 bin 763), Peru (208 bin 823), Almanya (186 bin 866), İran (177 bin 938), Türkiye (173 bin 36), Fransa (155 bin 136), Şili (148 bin 496), Meksika (129 bin 184), Pakistan (119 bin 536), Suudi Arabistan (112 bin 288), Kanada (97 bin 125), Çin (83 bin 57), Bangladeş (74 bin 865), Katar (73 bin 595), Belçika (59 bin 569), Güney Afrika (55 bin 421) ve Belarus (51 bin 66)."

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELERDE CAN KAYIPLARI

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 41 bin 128, Brezilya 39 bin 797, İtalya 34 bin 114, Fransa 29 bin 319, İspanya 27 bin 136, Meksika 15 bin 357, Belçika 9 bin 629, Almanya 8 bin 844, İran 8 bin 506, Hindistan 8 bin 107, Kanada 7 bin 960, Rusya 6 bin 532, Peru 5 bin 903, Türkiye 4 bin 746, Çin 4 bin 634, Şili 2 bin 475, Pakistan 2 bin 356, Güney Afrika 1210, Bangladeş 1012, Suudi Arabistan 819, Belarus 288 ve Katar 66."