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  3. 11 Şubat 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

11 Şubat 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

11 Şubat 2022 Cuma günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 11 Şubat 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

11 Şubat 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 11 Şubat 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

11 ŞUBAT 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

11:45
WS Wanderers - Melbourne City
Avustralya A Ligi
Bein Connect, Bilyoner TV

14:30
Kura Çekimi
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)
A Spor

16:00
Altınordu - Gençlerbirliği
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Max 1

16:30
Al Urooba - Al Nasr
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

16:30
Emirates Club - Al Ain
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

17:00
Keşla - Karabağ
Azerbaycan Kupası
CBC Sports

19:00
Samsunspor - Bursaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Max 1

19:00
Ajman Club - Dubai
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

19:00
Michalovce - SKF Sered
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

20:00
Altay - Ç.Rizespor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

20:00
Sibenik - Dragovoljac
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Gornik Leczna - Slask Wroclaw
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

20:30
Erzgebirge Aue - Holstein Kiel
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

20:30
Hansa Rostock - Werder Bremen
Almanya Bundesliga 2
Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV

21:30
Rapid Wien - Salzburg
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

22:00
Heracles - Utrecht
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

22:00
ADO Den Haag - Maastricht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:00
Almere - FC Emmen
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:00
Volendam - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:00
Excelsior - Ajax
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:00
De Graafschap - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:00
Helmond - SC Telstar
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:00
Oss - Eindhoven
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:00
Waasland Beveren - Lierse
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV

22:30
Leipzig - Köln
Almanya Bundesliga
Tivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV

22:30
Cracovia Krakow - Lechia Gdansk
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

22:45
Seraing - Antwerp
Belçika Pro League
Bilyoner TV

23:00
Sevilla - Elche
İspanya La Liga
Spor Smart, S Sport Plus, CBC Sport, Bilyoner TV

23:00
Leganes - Real Zaragoza
İspanya La Liga 2
La Liga Youtube, Bilyoner TV

23:00
PSG - Rennes
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:15
Porto - Sporting Lisbon
Portekiz Liga NOS
S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

Ramazan Sarı
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