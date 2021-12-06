11 Şubat 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
11 Şubat 2022 Cuma günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 11 Şubat 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 11 Şubat 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
11 ŞUBAT 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
11:45
WS Wanderers - Melbourne City
Avustralya A Ligi
Bein Connect, Bilyoner TV
14:30
Kura Çekimi
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)
A Spor
16:00
Altınordu - Gençlerbirliği
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Max 1
16:30
Al Urooba - Al Nasr
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
16:30
Emirates Club - Al Ain
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
17:00
Keşla - Karabağ
Azerbaycan Kupası
CBC Sports
19:00
Samsunspor - Bursaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Max 1
19:00
Ajman Club - Dubai
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
19:00
Michalovce - SKF Sered
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
20:00
Altay - Ç.Rizespor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Sibenik - Dragovoljac
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Gornik Leczna - Slask Wroclaw
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
20:30
Erzgebirge Aue - Holstein Kiel
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
20:30
Hansa Rostock - Werder Bremen
Almanya Bundesliga 2
Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV
21:30
Rapid Wien - Salzburg
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
22:00
Heracles - Utrecht
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
22:00
ADO Den Haag - Maastricht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Almere - FC Emmen
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Volendam - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Excelsior - Ajax
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
De Graafschap - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Helmond - SC Telstar
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Oss - Eindhoven
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Waasland Beveren - Lierse
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
22:30
Leipzig - Köln
Almanya Bundesliga
Tivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV
22:30
Cracovia Krakow - Lechia Gdansk
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
22:45
Seraing - Antwerp
Belçika Pro League
Bilyoner TV
23:00
Sevilla - Elche
İspanya La Liga
Spor Smart, S Sport Plus, CBC Sport, Bilyoner TV
23:00
Leganes - Real Zaragoza
İspanya La Liga 2
La Liga Youtube, Bilyoner TV
23:00
PSG - Rennes
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV
23:15
Porto - Sporting Lisbon
Portekiz Liga NOS
S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV