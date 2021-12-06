11 Şubat 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 11 Şubat 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

11 ŞUBAT 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

11:45

WS Wanderers - Melbourne City

Avustralya A Ligi

Bein Connect, Bilyoner TV

14:30

Kura Çekimi

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)

A Spor

16:00

Altınordu - Gençlerbirliği

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Max 1

16:30

Al Urooba - Al Nasr

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

16:30

Emirates Club - Al Ain

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

17:00

Keşla - Karabağ

Azerbaycan Kupası

CBC Sports

19:00

Samsunspor - Bursaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Max 1

19:00

Ajman Club - Dubai

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

19:00

Michalovce - SKF Sered

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

20:00

Altay - Ç.Rizespor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00

Sibenik - Dragovoljac

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Gornik Leczna - Slask Wroclaw

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

20:30

Erzgebirge Aue - Holstein Kiel

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

20:30

Hansa Rostock - Werder Bremen

Almanya Bundesliga 2

Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV

21:30

Rapid Wien - Salzburg

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

22:00

Heracles - Utrecht

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

22:00

ADO Den Haag - Maastricht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Almere - FC Emmen

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Volendam - Jong AZ

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Excelsior - Ajax

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

De Graafschap - Dordrecht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Helmond - SC Telstar

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Oss - Eindhoven

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Waasland Beveren - Lierse

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

22:30

Leipzig - Köln

Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV

22:30

Cracovia Krakow - Lechia Gdansk

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

22:45

Seraing - Antwerp

Belçika Pro League

Bilyoner TV

23:00

Sevilla - Elche

İspanya La Liga

Spor Smart, S Sport Plus, CBC Sport, Bilyoner TV

23:00

Leganes - Real Zaragoza

İspanya La Liga 2

La Liga Youtube, Bilyoner TV

23:00

PSG - Rennes

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:15

Porto - Sporting Lisbon

Portekiz Liga NOS

S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV