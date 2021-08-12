12 Ağustos 2021 Perşembe FOX TV yayın akışı | Sen Çal Kapımı tekrar bölümüyle FOX TV'de
İlgiyle takip edilen FOX TV yine capcanlı program ve dizilerle izleyicileri ekrana kilitleyecek. 08:00 Çalar Saat ile güne başlanırken, saat 11:00'da Şef Akademi Doğada yayınlanacak, hemen ardından Bay Yanlış ekranlarda olacak. Akşam ise kanalın sevilen dizisi Sen Çal Kapımı tekrar bölümüyle FOX TV ekranlarında olacak. İşte 12 Ağustos 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı...
Fox Tv yayın akışını merak edenler için izleyici karşısına çıkacak olan dizi, film ve programları sizler için derledik. Gündemin nabzı saat 08:00'de Çalar Saat ile tutulurken, saatler 11:00'i gösterdiğinde Şef Akademi Doğada programı izleyici ile buluşacak. Akşam ise Sen Çal Kapımı tekrar bölümüyle FOX TV ekranlarında yer alacak.
12 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:45 Bay Yanlış
14.30 Beş Milyoncuk Verir Misin? (Yerli Sinema)
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı tekrar bölümüyle