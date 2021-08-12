Altını olanlar dikkat! Fiyatlar yükseldi, bozdurma vakti geldi! İşte 12 Ağustos 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları12 Ağustos 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı |Keyifle izleyeceğiniz Çok Güzel Hareketler 2 tekrar bölümüyle Kanal D'de12 Ağustos 2021 Perşembe günün spor manşetleri | Ligde şampiyonluk hedefleri12 Ağustos 2021 Perşembe FOX TV yayın akışı | Sen Çal Kapımı tekrar bölümüyle FOX TV'deKarabük-Zonguldak yolunda dev kayalar yolu kapattı!12 Ağustos 2021 Perşembe ATV yayın akışı |İkimizin Sırrı tekrar bölümüyle TV'de ilk kez ATV'de !Meteorolojiden sel baskını için uyarı geldi! O illerdeki vatandaşlar dikkatli olsun! Hava bugün nasıl olacak 12 Ağustos 2021 Perşembe?AFAD açıkladı, sel felaketinde bilanço büyüyor! İki vatandaş hayatını kaybetti!12 Ağustos 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıABD'de korkunç kaza! Helikopter yola düştü
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 12 Ağustos 2021 Perşembe FOX TV yayın akışı | Sen Çal Kapımı tekrar bölümüyle FOX TV'de

12 Ağustos 2021 Perşembe FOX TV yayın akışı | Sen Çal Kapımı tekrar bölümüyle FOX TV'de

İlgiyle takip edilen FOX TV yine capcanlı program ve dizilerle izleyicileri ekrana kilitleyecek. 08:00 Çalar Saat ile güne başlanırken, saat 11:00'da Şef Akademi Doğada yayınlanacak, hemen ardından Bay Yanlış ekranlarda olacak. Akşam ise kanalın sevilen dizisi Sen Çal Kapımı tekrar bölümüyle FOX TV ekranlarında olacak. İşte 12 Ağustos 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı...

12 Ağustos 2021 Perşembe FOX TV yayın akışı | Sen Çal Kapımı tekrar bölümüyle FOX TV'de

Fox Tv yayın akışını merak edenler için izleyici karşısına çıkacak olan dizi, film ve programları sizler için derledik. Gündemin nabzı saat 08:00'de Çalar Saat ile tutulurken, saatler 11:00'i gösterdiğinde Şef Akademi Doğada programı izleyici ile buluşacak. Akşam ise Sen Çal Kapımı tekrar bölümüyle FOX TV ekranlarında yer alacak.

12 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

13:45 Bay Yanlış

14.30 Beş Milyoncuk Verir Misin? (Yerli Sinema)

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Sen Çal Kapımı tekrar bölümüyle 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT