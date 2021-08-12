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12 Ağustos 2021 Perşembe Show TV yayın akışı | Yerli Sinema: Hababam Sınıfı Show TV'de!

Ekranların en sevilen kanalları arasında bulunan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Kalp Atışı dizisi ve Bu Sabah programıyla başlayan kanal, akşam sevilen komedi filmi Hababam Sınıfı'nı ekrana veriyor. İşte 12 Ağustos 2021 Perşembe Show TV yayın akışı...

12 Ağustos 2021 Perşembe Show TV yayın akışı | Yerli Sinema: Hababam Sınıfı Show TV'de!

Yayın akışlarını merak edenler için 12 Ağustos 2021 Perşembe Show TV yayın akışına haberimizde yer verdik. 13:00'da Bir Şansım Olsa ekranlarda olurken hemen ardından izleyenleri ekran başına kilitleyen 14:30'da Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ekrana geliyor. Akşam ise sevilen yerli sinema Hababam Sınıfı izleyiciye keyifli anlar yaşatmaya geliyor...

12 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kalp Atışı

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15.00 Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı

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