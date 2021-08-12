12 Ağustos 2021 Perşembe Show TV yayın akışı | Yerli Sinema: Hababam Sınıfı Show TV'de! Ekranların en sevilen kanalları arasında bulunan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Kalp Atışı dizisi ve Bu Sabah programıyla başlayan kanal, akşam sevilen komedi filmi Hababam Sınıfı'nı ekrana veriyor. İşte 12 Ağustos 2021 Perşembe Show TV yayın akışı...

A+ A-

Yayın akışlarını merak edenler için 12 Ağustos 2021 Perşembe Show TV yayın akışına haberimizde yer verdik. 13:00'da Bir Şansım Olsa ekranlarda olurken hemen ardından izleyenleri ekran başına kilitleyen 14:30'da Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ekrana geliyor. Akşam ise sevilen yerli sinema Hababam Sınıfı izleyiciye keyifli anlar yaşatmaya geliyor... 12 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI 06:00 Kalp Atışı 08:30 Bu Sabah 11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 15.00 Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme 18:45 SHOW Ana Haber 20:00 Hababam Sınıfı show tvyayın akışıHababam SınıfıKuzey Yıldızı