12 Ağustos 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı | Yine geçmişe yolculuğa çıkaracak! Seksenler TRT 1 ekranlarında!

Ekranların ilgi ile izlenen kanallarından olan TRT1'in yayın akışını merak edenler için haberimizde dizi ve programlara yer verdik. Güne Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programı ile başlayan kanal yayınına 16:10'da ekrana gelen Masumlar Apartmanı dizisi ile devam edecek. Akşam hem nostaljik, hem enerjik, hem de çok komik içeriğiyle dikkat çeken Seksenler dizisi TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 12 Ağustos 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı...

12 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:35 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:45 Kalk Gidelim

11:25 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

13:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

16:10 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Seksenler (Altyazılı)

23:35 Dünya Hali (Altyazılı)