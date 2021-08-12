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  3. 12 Ağustos 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı |Yabancı Sinema: Raoul Taburin TRT 2'de

12 Ağustos 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı |Yabancı Sinema: Raoul Taburin TRT 2'de

Farklı film ve programlarla izleyicilere yoğun bir akış sunan TRT 2'de ekrana gelecek yayın akışı merak ediliyor. 06:00'da Bizim Edebiyatımız ile güne başlayan kanal, saat 09:30'da Karalama Defteri ile izleyici karşısında olacak. Akşam ise saat 21:00'da Yabancı Sinema: Raoul Taburin ekranlara gelecek. 12 Ağustos 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışını sizler için derledik.

12 Ağustos 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı |Yabancı Sinema: Raoul Taburin TRT 2'de

İzleyiciler tarafından merak edilen 12 Ağustos 2021 TRT 2 yayın akışını sizler için derledik... Saat 06:00'da Bizim Edebiyatımız ile gün başlıyor. 13:30'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence izleyici ile buluşurken akşam kuşağında ise Yabancı Sinema: Raoul Taburin saat 20:00'de TRT2'de...

12 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:20 Fotoğraflar

05:30 Koleksiyoner

06:00 Bizim Edebiyatımız

06:30 Hayat Sanat

07:00 Dünya Müzik Gelenekleri

07:20 Fotoğraflar

07:30 Tiyatro Dünyası

08:00 Mim

09:00 Sinema Dünyası

09:30 Karalama Defteri

10:00 Belgesel: John Williams & Steven Spielberg Macera Devam Ediyor (The Adventure Conti nues)

10:30 Evliya Çelebi

11:00 Kısa Bir Ara

11:15 Renkler

11:30 Belgesel: Para

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

14:30 Koleksiyoner

15:00 Anadolu Arkeolojisi

15:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

16:00 Edebiyat Söyleşileri

17:00 Nakkaşın Fırçası

17:30 Geziyorum

18:00 Hayat Sanat

18:30 İzler Suretler

18:45 Sinema +

19:30 Hollywood in Vienna 'Danny Elfman'

21:00 Yabancı Sinema: Raoul Taburin

22:30 Felsefe Söyleşileri

23:30 Anjelika Akbar İle Sesler

00:00 Hollywood in Vienna 'Danny Elfman'

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