12 Ağustos 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı |Yabancı Sinema: Raoul Taburin TRT 2'de Farklı film ve programlarla izleyicilere yoğun bir akış sunan TRT 2'de ekrana gelecek yayın akışı merak ediliyor. 06:00'da Bizim Edebiyatımız ile güne başlayan kanal, saat 09:30'da Karalama Defteri ile izleyici karşısında olacak. Akşam ise saat 21:00'da Yabancı Sinema: Raoul Taburin ekranlara gelecek. 12 Ağustos 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışını sizler için derledik.

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İzleyiciler tarafından merak edilen 12 Ağustos 2021 TRT 2 yayın akışını sizler için derledik... Saat 06:00'da Bizim Edebiyatımız ile gün başlıyor. 13:30'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence izleyici ile buluşurken akşam kuşağında ise Yabancı Sinema: Raoul Taburin saat 20:00'de TRT2'de... 12 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI 05:20 Fotoğraflar 05:30 Koleksiyoner 06:00 Bizim Edebiyatımız 06:30 Hayat Sanat 07:00 Dünya Müzik Gelenekleri 07:20 Fotoğraflar 07:30 Tiyatro Dünyası 08:00 Mim 09:00 Sinema Dünyası 09:30 Karalama Defteri 10:00 Belgesel: John Williams & Steven Spielberg Macera Devam Ediyor (The Adventure Conti nues) 10:30 Evliya Çelebi 11:00 Kısa Bir Ara 11:15 Renkler 11:30 Belgesel: Para 12:00 Tarihin Ruhu 12:30 Hayat Sanat 13:00 Bir Resim Bir Hikaye 13:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence 14:30 Koleksiyoner 15:00 Anadolu Arkeolojisi 15:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 16:00 Edebiyat Söyleşileri 17:00 Nakkaşın Fırçası 17:30 Geziyorum 18:00 Hayat Sanat 18:30 İzler Suretler 18:45 Sinema + 19:30 Hollywood in Vienna 'Danny Elfman' 21:00 Yabancı Sinema: Raoul Taburin 22:30 Felsefe Söyleşileri 23:30 Anjelika Akbar İle Sesler 00:00 Hollywood in Vienna 'Danny Elfman'