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  3. 12 Ağustos 2021 Perşembe TV8 yayın akışı | Heyecan dorukta! MasterChef 2021 yeni bölümü ile TV8'de

12 Ağustos 2021 Perşembe TV8 yayın akışı | Heyecan dorukta! MasterChef 2021 yeni bölümü ile TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanalı TV8'in yayın akışı merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanal hemen ardından 8’de Sağlık programını yayınlıyor. Akşam ise sevilen yarışma programı Masterchef 2021 TV8 ekranlarındaki yerini alıyor. İşte 5 Ağustos 2021 Perşembe TV8 yayın akışı...

12 Ağustos 2021 Perşembe TV8 yayın akışı | Heyecan dorukta! MasterChef 2021 yeni bölümü ile TV8'de

TV8'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 12 Ağustos 2021 Perşembe TV8 yayın akışına yer verdik. Güne Oynat Bakalım ile başlayan TV8 15.00'da Paylaş Benimle yeni bölüm ekranlarda oluyor. Akşam ise heyecan dolu yarışma MasterChef 2021 izleyici karşısına çıkıyor...

12 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI 

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

13:30 Paylaş Benimle

15.00 Paylaş Benimle (Yeni Bölüm)

20:00 MasterChef (Yeni Bölüm)

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