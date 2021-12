Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 12 Aralık 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

12 ARALIK 2021 PAZAR GÜNÜN MAÇLARI |BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

12 Aralık 2021 Pazar gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Futbol

10:15

CC Mariners - Sydney FC

Avustralya A Ligi

Bein Sports 2Bilyoner TV

Futbol

11:00

A.Erciyes Engelliler - Denizli Engelliler

Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi

TRT Spor 2TRT Spor Yıldız

Futbol

13:00

Derince Bld. - Karşıyaka

TFF 3. Lig

Yayın Yok

Futbol

13:00

Elazığspor - Yıldırımspor

TFF 3. Lig

Yayın Yok

Futbol

13:00

Nazilli Bld. - Eskişehirspor

TFF 2. Lig

Es TV Eskişehir

Futbol

13:00

Akhisarspor - Pazarspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

Futbol

13:00

Uşakspor - Şanlıurfaspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

Futbol

13:00

Sakaryaspor - Serik Bld.

TFF 2. Lig

Yayın Yok

Futbol

13:00

Afjet Afyonspor - Bayburt GÖİ

TFF 2. Lig

Yayın Yok

Futbol

13:00

İnegölspor - Bodrumspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

Futbol

13:00

Kırıkkale BA - Ağrı 1970

TFF 3. Lig

TRT Kürdi

Futbol

13:00

Hekimoğlu - Vanspor

TFF 2. Lig

Hekimoğlu Trabzonspor Youtube

Futbol

13:00

Edirnespor - Fethiyespor

TFF 3. Lig

FRT Tv Fethiye

Futbol

13:30

Adana Demirspor - Giresunspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

Futbol

14:00

Dinamo Moskova - Zenit

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

Futbol

14:15

Twente - RKC Waalwijk

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

Futbol

14:30

Torino - Bologna

İtalya Serie A

S SportS Sport PlusBilyoner TV

Futbol

14:30

Cracovia Krakow - Gornik Leczna

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

Futbol

15:00

Lille - Lyon

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2Bilyoner TV

Futbol

15:00

Hearts - Glasgow Rangers

İskoçya Premier Lig

S Sport PlusBilyoner TV

Futbol

15:00

Osijek - Sibenik

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

Futbol

15:30

Erzgebirge Aue - Dynamo Dresden

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 1Tivibu Spor 5Bilyoner TV

Futbol

15:30

Hamburg - Hansa Rostock

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3Tivibu Spor 3Bilyoner TV

Futbol

15:30

Karlsruhe - Heidenheim

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 2Tivibu Spor 4Bilyoner TV

Futbol

15:30

Antwerp - Standard Liege

Belçika Pro League

Tivibu SporBilyoner TV

Futbol

16:00

Y.Malatyaspor - Alanyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

Futbol

16:00

Villarreal - Rayo Vallecano

İspanya La Liga

Smart Spor HDCBC SportSpor SmartBilyoner TV

Futbol

16:00

Leganes - Ponferradina

İspanya La Liga 2

La Liga 123 YoutubeBilyoner TV

Futbol

16:00

Smyrnis - OFI Crete

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

Futbol

16:00

Parma - Perugia

İtalya Serie B

Bilyoner TV

Futbol

16:15

Young Boys - Sion

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

Futbol

16:30

Groningen - Feyenoord

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

Futbol

16:30

Vitesse - Heracles

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

Futbol

16:30

Akhmat Grozny - Khimki

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

Futbol

16:30

A.Klagenfurt - Sturm Graz

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

Futbol

16:30

Admira - Rapid Wien

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

Futbol

17:00

Verona - Atalanta

İtalya Serie A

Yayın Yok

Futbol

17:00

Angers - Clermont

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN ConnectBilyoner TV

Futbol

17:00

Metz - Lorient

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN ConnectBilyoner TV

Futbol

17:00

Rennes - Nice

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2Bilyoner TV

Futbol

17:00

Troyes - Bordeaux

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4Bilyoner TV

Futbol

17:00

Brighton - Tottenham

İngiltere Premier Lig Ertelendi

Yayın Yok

Futbol

17:00

Burnley - West Ham

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

Futbol

17:00

Leicester City - Newcastle

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

Futbol

17:00

Bravo - Aluminij

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

Futbol

17:00

Jerv - KFUM Oslo

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

Futbol

17:00

Wisla Plock - Legia Varşova

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

Futbol

17:00

Ceske Budejovice - Sigma Olomouc

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

Futbol

17:00

Jablonec - Teplice

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

Futbol

17:00

Slavia Prag - Mlada Boleslav

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

Futbol

17:30

Greuther Fürth - Union Berlin

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3Tivibu Spor 3Bilyoner TV

Futbol

18:00

Celtic - Motherwell

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

Futbol

18:00

Valladolid - Real Oviedo

İspanya La Liga 2

La Liga 123 YoutubeBilyoner TV

Futbol

18:00

St.Gilloise - Mechelen

Belçika Pro League

Bilyoner TV

Futbol

18:00

Sepsi - Farul Constanta

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

Futbol

18:00

Waasland Beveren - Deinze

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

Futbol

18:00

Dinamo Kiev - Zorya

Ukrayna Premier Ligi

Dinamo TV Youtube

Futbol

18:15

Osasuna - Barcelona

İspanya La Liga

Smart Spor HDCBC SportSpor SmartS Sport PlusBilyoner TV

Futbol

18:15

PAOK - Lamia

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

Futbol

18:15

Vicenza - Como

İtalya Serie B

Bilyoner TV

Futbol

18:30

Moreirense - Portimonense

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

Futbol

18:30

Grasshoppers - Luzern

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

Futbol

18:30

Servette - Basel

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

Futbol

18:45

Ajax - AZ Alkmaar

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TVVole App

Futbol

19:00

Beşiktaş - Kayserispor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

Futbol

19:00

Strasbourg - Marsilya

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2Bilyoner TV

Futbol

19:00

Samsunspor - Ankaragücü

Spor Toto 1. Lig

TRT SporBein Sports Max 1

Futbol

19:00

Koper - Mura

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

Futbol

19:00

Slovan Bratislava - Dunajska Streda

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

Futbol

19:00

Krasnodar - Nizhny Novgorod

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

Futbol

19:00

Lokomotiv Moskova - Ufa

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

Futbol

19:00

Austria Vienna - LASK

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

Futbol

19:00

Brann - Sarpsborg 08

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

Futbol

19:00

Haugesund - Molde

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

Futbol

19:00

Kristiansund - Valerenga

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

Futbol

19:00

Lilleström - Sandefjord

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

Futbol

19:00

Mjondalen - Bodo Glimt

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

Futbol

19:00

Odds BK - Stabaek

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

Futbol

19:00

Rosenborg - Stromsgodset

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

Futbol

19:00

Tromsö - Viking

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

Futbol

19:05

Dinamo Zagreb - Slaven Belupo

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

Futbol

19:30

E.Frankfurt - B.Leverkusen

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3Tivibu Spor 3Bilyoner TV

Futbol

19:30

Crystal Palace - Everton

İngiltere Premier Lig

S SportS Sport Plus

Futbol

19:30

Gornik Zabrze - Pogon Szczecin

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

Futbol

20:00

Sassuolo - Lazio

İtalya Serie A

S Sport PlusBilyoner TV

Futbol

20:00

Napoli - Empoli

İtalya Serie A

S Sport PlusS Sport 2Bilyoner TV

Futbol

20:00

Sparta Prag - Bohemians 1905

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

Futbol

20:15

Alcorcon - Cartagena

İspanya La Liga 2

La Liga 123 YoutubeBilyoner TV

Futbol

20:15

Amorebieta - Las Palmas

İspanya La Liga 2

La Liga 123 YoutubeBilyoner TV

Futbol

20:30

Real Betis - Real Sociedad

İspanya La Liga

Smart Spor HDCBC SportSpor SmartS Sport PlusBilyoner TV

Futbol

20:30

KAA Gent - Genk

Belçika Pro League

Tivibu Spor 4Bilyoner TV

Futbol

20:30

Cluj - Mioveni

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

Futbol

20:30

Olympiakos - Aris

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

Futbol

21:00

Famalicao - Benfica

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

Futbol

22:00

NEC Nijmegen - PSV

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TVVole App

Futbol

22:00

Aurora - Always Ready

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV

Futbol

22:00

Guabira - Independiente Petroleros

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV

Futbol

22:00

Santa Cruz - The Strongest

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV

Futbol

22:00

Virton - Lierse

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

Futbol

22:30

Reggina - Alessandria

İtalya Serie B

Bilyoner TV

Futbol

22:45

Inter - Cagliari

İtalya Serie A

S Sport PlusS Sport 2Bilyoner TV

Futbol

22:45

PSG - Monaco

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2Bilyoner TV

Futbol

23:00

Real Madrid - Atletico Madrid

İspanya La Liga

Smart Spor HDCBC SportSpor SmartS Sport PlusBilyoner TV

Futbol

23:00

Club Brugge - Zulte Waregem

Belçika Pro League

Tivibu Spor 4Bilyoner TV

Futbol

23:30

Porto - Braga

Portekiz Liga NOS

S Sport PlusBilyoner TV