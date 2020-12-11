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12 Aralık Cumartesi su kesintisi | Ankara, İzmir, İstanbul su kesintisi | ASKi - İSKİ - İZSU

Aralık Cumartesi tarihinde İzmir, Ankara ve İstanbul'da yapılacak planlı su kesintisi bilgileri vatandaşlar tarafından arama motorlarında sıklıkla bakılıyor. Kesinti bilgilerini önceden öğrenerek önlem almak isteyen kişiler için biz de haberimizde Aralık Cuma günü İzmir, İstanbul ve Ankara'da yaşanacak kesintileri derledik.

12 Aralık Cumartesi su kesintisi | Ankara, İzmir, İstanbul su kesintisi | ASKi - İSKİ - İZSU

İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşanacak planlı su kesintileri, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Arıza sebebiyle gelişen kesintileri resmi web sitelerinde paylaşan İSKİ, ASKİ ve İZSU'nun verilerini biz de haberimizde derledik. İşte 12 Aralık Cumartesi İstanbul, İzmir ve Ankara'da yaşanacak planlı su kesintilerinin detayları...

12 ARALIK CUMARTESİ İSKİ SU KESİNTİSİ

İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSKİ'nin resmi web sitesinde, 12 Aralık Cumartesi günü İştanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

12 ARALIK CUMARTESİ ASKİ SU KESİNTİSİ

Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 12 Aralık Cumartesi günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

12 ARALIK CUMARTESİ İZSU SU KESİNTİSİ

İzmir'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İZSU'nun resmi web sitesinde, 12 Aralık Cumartesi günü İzmir'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İZSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

Berna Akkaya
Editör


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