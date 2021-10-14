12 çocuğu öldürdüğünü itiraf eden seri katil karakoldan firar etti!

Kenya'nın Başkenti Nairobi dahil olmak üzere, bölge yakınında toplamda 14 çocuk cinayeti tespit edildi. Cinayetlere ilişkin Masten Wanjala isimli siyahi suçlanırken, Wanjala sonunda katil olduğunu ve 12 çocuğun ölümüne sebep olduğunu itiraf etti. İtiraf üzerine polis merkezine götürülen seri katil karakoldan firar etti. Bunun üzerine polis merkezinde bulunan 3 görevli de gözaltına alındı.

5 ÇOCUĞUN CESEDİ TOPRAK ALTINDAN ÇIKTI

Nairobi, Machakos ve Batı Kenya'daki 14 çocuğun cinayeti ile ilgili gerçekleştirilen soruşturmada gözaltına alınan Wanjala, geçmiş 4 yıl içinde toplamda 12 çocuğun hayatına son verdiğini itiraf etti. Olay sonrası seri katil dahil olmak üzere kuzenleri de gözaltına alındı. Cinayete ilişkin yapılan araştırmalarda 5 çocuğun cesedi toprak altından çıktı.