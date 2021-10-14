Coşkun Özmol kimdir? | Çocuklar Duymasın'ın çaycı Hüseyin'i Alparslan Özmol'un babası neden öldü?Çaycı Hüseyin öldü iddiaları ile sık sık gündem oluyordu! Çocuklar Duymasın'ın çaycı Hüseyin'i Alparslan Özmol acı haberi duyurdu'Siyasi cinayetler' tartışması sürüyor! Çarpıcı açıklama: Hiç kimse oy için bu lafı kullanmamalıAgitato ne demek, TDK'ya göre Agitato kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Süper Loto sonuçları 14 Ekim 2021 Perşembe | 14.10.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı Akıneri isminin anlamı nedir, Akıneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?14 Ekim 2021 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosu | Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Goncafem isminin anlamı nedir, Goncafem ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Enginel isminin anlamı nedir, Enginel ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Dinçer isminin anlamı nedir, Dinçer ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. 12 çocuğu öldürdüğünü itiraf eden seri katil karakoldan firar etti!

12 çocuğu öldürdüğünü itiraf eden seri katil karakoldan firar etti!

Kenya'da 12 çocuğu gözünü bile kırpmadan öldürdüğünü itiraf eden seri katil Masten Wanjala, karakola götürülmesinin ardından merkezden firar etti.

12 çocuğu öldürdüğünü itiraf eden seri katil karakoldan firar etti!

Kenya'nın Başkenti Nairobi dahil olmak üzere, bölge yakınında toplamda 14 çocuk cinayeti tespit edildi. Cinayetlere ilişkin Masten Wanjala isimli siyahi suçlanırken, Wanjala sonunda katil olduğunu ve 12 çocuğun ölümüne sebep olduğunu itiraf etti. İtiraf üzerine polis merkezine götürülen seri katil karakoldan firar etti. Bunun üzerine polis merkezinde bulunan 3 görevli de gözaltına alındı.

12 çocuğu öldürdüğünü itiraf eden seri katil karakoldan firar etti!

5 ÇOCUĞUN CESEDİ TOPRAK ALTINDAN ÇIKTI

Nairobi, Machakos ve Batı Kenya'daki 14 çocuğun cinayeti ile ilgili gerçekleştirilen soruşturmada gözaltına alınan Wanjala, geçmiş 4 yıl içinde toplamda 12 çocuğun hayatına son verdiğini itiraf etti. Olay sonrası seri katil dahil olmak üzere kuzenleri de gözaltına alındı. Cinayete ilişkin yapılan araştırmalarda 5 çocuğun cesedi toprak altından çıktı. 

Polis ekiplerinin her yerde firar eden katili arıyor.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT