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12 Dev Adam’ın 26 kişilik Dünya Kupası kadrosu belli oldu

Çin'de organize edilecek olan 2019 FIBA Dünya Kupası'nda yer alacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 26 kişilik geniş sporcu kadrosu belli oldu.

12 Dev Adam’ın 26 kişilik Dünya Kupası kadrosu belli oldu

Çin'de organize edilecek olan 2019 FIBA Dünya Kupası'nda yer alacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 26 kişilik geniş sporcu kadrosu belli oldu.

Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, 26 kişilik geniş sporcu kadrosu belli oldu. Kadroda lig şampiyonu Anadolu Efes'ten 6, Galatasaray, Tofaş ve Banvit'ten 3, Fenerbahçe'den ise 2 oyuncu çağrıldı. 26 kişilik listede NBA'de oynayan Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz da davet edildi. Listede ayrıca 2 tane devşirme oyuncu olan Ali Muhammed ve Scott Jordan Wilbekin yer alıyor.

Ay-yıldızlılar, 1 Temmuz Pazartesi günü itibariyle kampa katılan oyuncularla çalışmalarına başlayacak. Kampa bazı oyunculara daha sonra dahil olacak. Millilerin idari ve teknik kadrosu ile sporcu kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Oyuncu kadrosu

Doğuş Balbay - Anadolu Efes

Sertaç Şanlı - Anadolu Efes

A.Buğrahan Tuncer - Anadolu Efes

J. Metecan Birsen - Anadolu Efes

Yiğitcan Saybir - Anadolu Efes

Tolga Geçim - Anadolu Efes

Rıdvan Öncel - Banvit

Şehmus Hazer - Banvit

Ragıp Berke Atar - Banvit

Kartal Özmızrak - Darüşşafaka Tekfen

Mert Akay - Darüşşafaka Tekfen

Ali Muhammed - Fenerbahçe Beko

Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe Beko

Hüseyin Göksenin Köksal - Galatasaray Doğa Sigorta

Ege Arar - Galatasaray Doğa Sigorta

Ayberk Olmaz - Galatasaray Doğa Sigorta

Semih Erden - İstanbul BBSK

Berk İbrahim Uğurlu - Pınar Karşıyaka

Muhsin Yaşar - Tofaş

Yiğit Arslan - Tofaş

Berkan Durmaz - Tofaş

Metin Türen - Türk Telekom

Cedi Osman - Cleveland Cavaliers

Ersan İlyasova - Milwaukee Bucks

Furkan Korkmaz - Philadelphia 76ers

Scott Jordan Wilbekin - Maccabi Tel Aviv

İdari ve teknik kadro

Ufuk Sarıca - A Erkek Milli Takım Başantrenörü - TBF - Pınar Karşıyaka

Kerem Tunçeri - A Erkek Milli Takım Menajeri - TBF

Orhan Demirel - A Erkek Milli Takım İdarecisi - TBF

Recep Şen - Yardımcı Antrenör - TBF

S. Sedat Özyer - Yardımcı Antrenör - Tofaş

Arda Demirbağ - Yardımcı Antrenör

Kadir Korkmaz - İstatistik

Barış Kocaoğlu - Doktor

Burak Yağmur Öztürk - Doktor

Ali Onur Duran - Diyetisyen

İbrahim Ethem İraz - Diyetisyen

Ertan Bedir - Kondisyoner

Mustafa Fatih Çetintaş - Fizyoterapist

Murat Erdem - Fizyoterapist - TBF

Osman Seyhan Kesim - Masör - Beşiktaş JK Sompo Japan

Mehmet Burak Kozan - Masör - İstanbul BBSK

Miktat Güvendi - Malzeme Sorumlusu - TBF

Kaynak: İHA

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