Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 12 Ekim 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

12 EKİM 2021 SALI HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

12 Ekim 2021 Salı günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

13:14

Japonya - Avustralya

FIFA Dünya Kupası Eleme

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



14:00

Kazakistan - Türkiye

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

A Spor



16:00

Gine - Fas

FIFA Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube



16:00

Namibya - Senegal

FIFA Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube



16:00

Zimbabve - Gana

FIFA Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube



16:00

Danimarka - Çekya

UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Çekya Futbol Federasyonu Youtube



16:00

Galatasaray - İstanbulspor

Hazırlık Maçı

GS TV, Galatasaray Youtube



16:30

İran - Güney Kore

FIFA Dünya Kupası Eleme

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



17:00

Kazakistan - Finlandiya

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport 2, S Sport Plus



17:00

Romanya - Türkiye

U18 Hazırlık Maçı

Yayın Yok



18:30

Macaristan - Almanya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Almanya FF Youtube



19:00

Güney Afrika - Etiyopya

FIFA Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube



19:00

Kongo - Togo

FIFA Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube



19:00

Nijer - Cezayir

FIFA Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube



19:00

Umman - Vietnam

FIFA Dünya Kupası Eleme

Bilyoner TV



19:00

Suriye - Lübnan

FIFA Dünya Kupası Eleme

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



19:30

Azerbaycan - Hırvatistan

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

CBC Sport



19:45

BAE - Irak

FIFA Dünya Kupası Eleme

Bilyoner TV



20:00

Suudi Arabistan - Çin

FIFA Dünya Kupası Eleme

Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV



21:45

Arnavutluk - Polonya

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport 2S Sport Plus



21:45

İsveç - Yunanistan

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok



21:45

Portekiz - Lüksemburg

FIFA Dünya Kupası Eleme

UEFA.tv



21:45

Danimarka - Avusturya

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok



21:45

İngiltere - Macaristan

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus



21:45

Sırbistan - Azerbaycan

FIFA Dünya Kupası Eleme

CBC Sport



21:45

Ukrayna - Bosna Hersek

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus, S Sport

