12 Ekim 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıHicri Takvim ne demek, TDK'ya göre Hicri Takvim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Akümülatör ne demek, TDK'ya göre Akümülatör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Regresyon ne demek, TDK'ya göre Regresyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Zelber ne demek, TDK'ya göre Zelber kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Akreditif ne demek, TDK'ya göre Akreditif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Örümceksi Ben ne demek, TDK'ya göre Örümceksi Ben kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Nasturi ne demek, TDK'ya göre Nasturi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Figürasyon ne demek, TDK'ya göre Figürasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ayakbastı ne demek, TDK'ya göre Ayakbastı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
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12 Ekim 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

12 Ekim 2021 Salı günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 12 Ekim 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...

12 Ekim 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor.  Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 12 Ekim 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

12 EKİM 2021 SALI HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

12 Ekim 2021 Salı günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

13:14
Japonya - Avustralya
FIFA Dünya Kupası Eleme
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

14:00
Kazakistan - Türkiye
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
A Spor

16:00
Gine - Fas
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

16:00
Namibya - Senegal
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

16:00
Zimbabve - Gana
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

16:00
Danimarka - Çekya
UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Çekya Futbol Federasyonu Youtube

16:00
Galatasaray - İstanbulspor
Hazırlık Maçı
GS TV, Galatasaray Youtube

16:30
İran - Güney Kore
FIFA Dünya Kupası Eleme
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

17:00
Kazakistan - Finlandiya
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus

17:00
Romanya - Türkiye
U18 Hazırlık Maçı
Yayın Yok

18:30
Macaristan - Almanya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Almanya FF Youtube

19:00
Güney Afrika - Etiyopya
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

19:00
Kongo - Togo
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

19:00
Nijer - Cezayir
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

19:00
Umman - Vietnam
FIFA Dünya Kupası Eleme
Bilyoner TV

19:00
Suriye - Lübnan
FIFA Dünya Kupası Eleme
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

19:30
Azerbaycan - Hırvatistan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
CBC Sport

19:45
BAE - Irak
FIFA Dünya Kupası Eleme
Bilyoner TV

20:00
Suudi Arabistan - Çin
FIFA Dünya Kupası Eleme
Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV

21:45
Arnavutluk - Polonya
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport 2S Sport Plus

21:45
İsveç - Yunanistan
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

21:45
Portekiz - Lüksemburg
FIFA Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv

21:45
Danimarka - Avusturya
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

21:45
İngiltere - Macaristan
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus

21:45
Sırbistan - Azerbaycan
FIFA Dünya Kupası Eleme
CBC Sport

21:45
Ukrayna - Bosna Hersek
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport
 

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