12 Ekim 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
12 Ekim 2021 Salı günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 12 Ekim 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...
Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 12 Ekim 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
12 EKİM 2021 SALI HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
12 Ekim 2021 Salı günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
13:14
Japonya - Avustralya
FIFA Dünya Kupası Eleme
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
14:00
Kazakistan - Türkiye
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
A Spor
16:00
Gine - Fas
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
16:00
Namibya - Senegal
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
16:00
Zimbabve - Gana
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
16:00
Danimarka - Çekya
UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Çekya Futbol Federasyonu Youtube
16:00
Galatasaray - İstanbulspor
Hazırlık Maçı
GS TV, Galatasaray Youtube
16:30
İran - Güney Kore
FIFA Dünya Kupası Eleme
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
17:00
Kazakistan - Finlandiya
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus
17:00
Romanya - Türkiye
U18 Hazırlık Maçı
Yayın Yok
18:30
Macaristan - Almanya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Almanya FF Youtube
19:00
Güney Afrika - Etiyopya
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
19:00
Kongo - Togo
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
19:00
Nijer - Cezayir
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
19:00
Umman - Vietnam
FIFA Dünya Kupası Eleme
Bilyoner TV
19:00
Suriye - Lübnan
FIFA Dünya Kupası Eleme
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
19:30
Azerbaycan - Hırvatistan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
CBC Sport
19:45
BAE - Irak
FIFA Dünya Kupası Eleme
Bilyoner TV
20:00
Suudi Arabistan - Çin
FIFA Dünya Kupası Eleme
Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV
21:45
Arnavutluk - Polonya
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport 2S Sport Plus
21:45
İsveç - Yunanistan
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
21:45
Portekiz - Lüksemburg
FIFA Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv
21:45
Danimarka - Avusturya
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
21:45
İngiltere - Macaristan
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus
21:45
Sırbistan - Azerbaycan
FIFA Dünya Kupası Eleme
CBC Sport
21:45
Ukrayna - Bosna Hersek
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport