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12 Ekim spor manşetleri | 12 Ekim spor gazetesi sayfaları

Spor manşetlerinde bugün, Millilerin Uluslar Ligi'nde Rusya maçı oldukça geniş yer buldu. İşte sizler için derlediğimiz 12 Ekim spor manşetleri

12 Ekim spor manşetleri | 12 Ekim spor gazetesi sayfaları 1134