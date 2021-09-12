12 Eylül 2021 Pazar ATV yayın akışı | İkimizin Sırrı yeni bölümüyle ATV'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne atv'de Hafta Sonu ile başlayan kanalda akşam sevilen dizi İkimizin Sırrı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 12 Eylül 2021 Pazar ATV yayın akışı...
ATV'de bugün ne var? Saat. 10.00'da Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet ekranlarda olurken 17.05'te Bizim Hikaye yayınlanıyor. Akşam ise merakla beklenen dizi İkimizin Sırrı ATV izleyicisi karşısına çıkıyor. İşte 12 Eylül 2021 Pazar ATV yayın akışı...
12 EYLÜL 2021 PAZAR ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Yalan Dolan
14:05 İkimizin Sırrı
17:05 Bizim Hikaye
18:40 ATV Ana Haber
20:00 İkimizin Sırrı