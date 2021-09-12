12 Eylül 2021 Pazar ATV yayın akışı | İkimizin Sırrı yeni bölümüyle ATV'de

ATV'de bugün ne var? Saat. 10.00'da Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet ekranlarda olurken 17.05'te Bizim Hikaye yayınlanıyor. Akşam ise merakla beklenen dizi İkimizin Sırrı ATV izleyicisi karşısına çıkıyor. İşte 12 Eylül 2021 Pazar ATV yayın akışı...

12 EYLÜL 2021 PAZAR ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Yalan Dolan

14:05 İkimizin Sırrı

17:05 Bizim Hikaye

18:40 ATV Ana Haber

20:00 İkimizin Sırrı