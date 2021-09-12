12 Eylül 2021 Pazar Kanal D yayın akışı |Çember: Sırlar Apartmanı Kanal D'de
Ekranların en sevilen kanallarından olan Kanal D'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim programıyla başlayan Kanal D'de akşam Çember: Sırlar Apartmanı ekrana geliyor. İşte 12 Eylül 2021 Pazar Kanal D yayın akışı...
Kanal D'de bugün ne olduğunu merak edenler için haberimizde 12 Eylül 2021 Pazar Kanal D yayın akışını derledik. Gündüz kuşağında Magazin D Pazar ekranlarda olurken 16:.45'te sevilen dizi Baht Oyunu tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Çember: Sırlar Apartmanı ekranlarda oluyor...
12 EYLÜL 2021 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI
07:15 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
08:30 Konuştuktça
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Camdaki Kız
16:45 Baht Oyunu
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çember: Sırlar Apartmanı
22:15 Camdaki Kız