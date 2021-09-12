12 Eylül 2021 Pazar Kanal D yayın akışı |Çember: Sırlar Apartmanı Kanal D'de

Kanal D'de bugün ne olduğunu merak edenler için haberimizde 12 Eylül 2021 Pazar Kanal D yayın akışını derledik. Gündüz kuşağında Magazin D Pazar ekranlarda olurken 16:.45'te sevilen dizi Baht Oyunu tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Çember: Sırlar Apartmanı ekranlarda oluyor...

12 EYLÜL 2021 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

07:15 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

08:30 Konuştuktça

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Camdaki Kız

16:45 Baht Oyunu

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Çember: Sırlar Apartmanı

22:15 Camdaki Kız