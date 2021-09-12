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12 Eylül 2021 Pazar Show TV yayın akışı | İçimizden Biri ilk bölümüyle Show TV'de

Ekranların en çok izlenen kanallarından olan Show TV'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne magazin programı Pazar Sürprizi ile başlayan kanal akşam yeni dizi İçimizden Biri'ni ekrana veriyor. İşte 12 Eylül 2021 Pazar Show TV yayın akışı...

12 Eylül 2021 Pazar Show TV yayın akışı | İçimizden Biri ilk bölümüyle Show TV'de

Show TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 12 Eylül 2021 Pazar Show TV yayın akışına yer verdik. Güne Pazar Sürprizi ile başlayan kanalın gündüz kuşağında Ne Olacak Şimdi yayınlanıyor. Akşam ise yeni dizi İçimizden biri ilk bölümüyle Show TV izleyicisi karşısına çıkıyor...

12 EYLÜL 2021 PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Hasret

16:30 Ne Olacak Şimdi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 İçimizden Biri

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