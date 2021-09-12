12 Eylül 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | Kral Arthur Kılıç Efsanesi TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 12 Eylül 2021 Pazar TRT 1 yayın akışına yer verdik. Güne Yeşil Deniz ile başlayan kanalda 14.05'te Dünya Hali tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkarken akşam yabancı sinema Kral Arthur Kılıç Efsanesi TRT 1 ekranlarında oluyor...

12 EYLÜL 2021 PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:05 Yeşil Deniz

08:55 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna

13:00 Gizemli Tarih "Ayasofya"

14:05 Dünya Hali

16:10 Teşkilat

19:00 Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema "Kral Arthur Kılıç Efsanesi"

22:40 3'Te 3