İhanet iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü! Boşanacakları söylenilen Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinden şaşırtan hareket!Kanal D'nin yeni yayın dönemi tanıtım filmi büyük ses getirdi! "Başrol sensin" dediler!12 Eylül 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | Kral Arthur Kılıç Efsanesi TRT 1'de12 Eylül 2021 Pazar TV8 yayın akışı | Masterchef Türkiye TV8'de12 Eylül 2021 Pazar Show TV yayın akışı | İçimizden Biri ilk bölümüyle Show TV'deÇocukların kimlik kartı başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek12 Eylül 2021 Pazar FOX TV yayın akışı | Uzak Şehrin Masalı ilk bölümüyle FOX TV'de12 Eylül 2021 Pazar Star TV yayın akışı | Ekşi Elmalar Star TV'de12 Eylül 2021 Pazar Kanal D yayın akışı |Çember: Sırlar Apartmanı Kanal D'de12 Eylül 2021 Pazar ATV yayın akışı | İkimizin Sırrı yeni bölümüyle ATV'de
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 12 Eylül 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | Kral Arthur Kılıç Efsanesi TRT 1'de

12 Eylül 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | Kral Arthur Kılıç Efsanesi TRT 1'de

Ekranların sevilen kanallarından olan TRT 1'in yayın akışı merak ediliyor. Güne Yeşil Deniz ile başlayan kanalda akşam yabancı sinema Kral Arthur Kılıç Efsanesi ekrana geliyor. İşte 12 Eylül 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı...

12 Eylül 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | Kral Arthur Kılıç Efsanesi TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 12 Eylül 2021 Pazar  TRT 1 yayın akışına yer verdik. Güne Yeşil Deniz ile başlayan kanalda 14.05'te Dünya Hali tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkarken akşam yabancı sinema Kral Arthur Kılıç Efsanesi TRT 1 ekranlarında oluyor...

12 EYLÜL 2021 PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI 

06:05 Yeşil Deniz

08:55 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna 

13:00 Gizemli Tarih "Ayasofya"

14:05 Dünya Hali 

16:10 Teşkilat 

19:00 Ana Haber 

20:00 Yabancı Sinema "Kral Arthur Kılıç Efsanesi" 

22:40 3'Te 3

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT