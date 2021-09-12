12 Eylül 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | Kral Arthur Kılıç Efsanesi TRT 1'de
Ekranların sevilen kanallarından olan TRT 1'in yayın akışı merak ediliyor. Güne Yeşil Deniz ile başlayan kanalda akşam yabancı sinema Kral Arthur Kılıç Efsanesi ekrana geliyor. İşte 12 Eylül 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı...
TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 12 Eylül 2021 Pazar TRT 1 yayın akışına yer verdik. Güne Yeşil Deniz ile başlayan kanalda 14.05'te Dünya Hali tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkarken akşam yabancı sinema Kral Arthur Kılıç Efsanesi TRT 1 ekranlarında oluyor...
12 EYLÜL 2021 PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:05 Yeşil Deniz
08:55 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna
13:00 Gizemli Tarih "Ayasofya"
14:05 Dünya Hali
16:10 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema "Kral Arthur Kılıç Efsanesi"
22:40 3'Te 3