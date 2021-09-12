12 Eylül 2021 Pazar TV8 yayın akışı | Masterchef Türkiye TV8'de
TV8'de bugün ne var? Oynat Bakalım ile güne başlayan kanalda akşam sevilen program Masterchef Türkiye ekrana geliyor. İşte 12 Eylül 2021 Pazar TV8 yayın akışı...
Ekranların en çok izlenen kanallarından olan TV8'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanalda hemen ardından Paylaş Benimle ekranlarda oluyor. Akşam ise fenomen yarışma Masterchef Türkiye yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 12 Eylül 2021 Pazar TV8 yayın akışı...
12 EYLÜL 2021 PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:30 Paylaş Benimle
09:45 Hayalimdeki Değişim
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Masterchef Türkiye
15:15 Sinema
17:15 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)