12 Eylül 2021 Pazar TV8 yayın akışı | Masterchef Türkiye TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanallarından olan TV8'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanalda hemen ardından Paylaş Benimle ekranlarda oluyor. Akşam ise fenomen yarışma Masterchef Türkiye yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 12 Eylül 2021 Pazar TV8 yayın akışı...

12 EYLÜL 2021 PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:30 Paylaş Benimle

09:45 Hayalimdeki Değişim

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Masterchef Türkiye

15:15 Sinema

17:15 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)