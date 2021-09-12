İhanet iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü! Boşanacakları söylenilen Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinden şaşırtan hareket!Kanal D'nin yeni yayın dönemi tanıtım filmi büyük ses getirdi! "Başrol sensin" dediler!12 Eylül 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | Kral Arthur Kılıç Efsanesi TRT 1'de12 Eylül 2021 Pazar TV8 yayın akışı | Masterchef Türkiye TV8'de12 Eylül 2021 Pazar Show TV yayın akışı | İçimizden Biri ilk bölümüyle Show TV'deÇocukların kimlik kartı başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek12 Eylül 2021 Pazar FOX TV yayın akışı | Uzak Şehrin Masalı ilk bölümüyle FOX TV'de12 Eylül 2021 Pazar Star TV yayın akışı | Ekşi Elmalar Star TV'de12 Eylül 2021 Pazar Kanal D yayın akışı |Çember: Sırlar Apartmanı Kanal D'de12 Eylül 2021 Pazar ATV yayın akışı | İkimizin Sırrı yeni bölümüyle ATV'de
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 12 Eylül 2021 Pazar TV8 yayın akışı | Masterchef Türkiye TV8'de

12 Eylül 2021 Pazar TV8 yayın akışı | Masterchef Türkiye TV8'de

TV8'de bugün ne var? Oynat Bakalım ile güne başlayan kanalda akşam sevilen program Masterchef Türkiye ekrana geliyor. İşte 12 Eylül 2021 Pazar TV8 yayın akışı...

12 Eylül 2021 Pazar TV8 yayın akışı | Masterchef Türkiye TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanallarından olan TV8'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanalda hemen ardından Paylaş Benimle ekranlarda oluyor. Akşam ise fenomen yarışma Masterchef Türkiye yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 12 Eylül 2021 Pazar TV8 yayın akışı...

12 EYLÜL 2021 PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI 

06:30 Oynat Bakalım

07:30 Paylaş Benimle

09:45 Hayalimdeki Değişim

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Masterchef Türkiye

15:15 Sinema

17:15 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT