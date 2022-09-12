12 Eylül 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

İzleyiciler, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Bugün tv ekranlarında birbirinden güzel dizi ve filmler yer alıyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak?
12 EYLÜL PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:15 Star Ana Haber
19:00 Yabancı Sinema Playmobil Filmi
21:00 Yabancı Sinema Derin Sular
22:45 Yabancı Sinema Derin Sular
00:45 Aramızda Kalsın
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Kiralık Aşk
12 EYLÜL PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. sayfa
12:45 Canım Annem
13:45 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
02:30 Doya Doya Moda
04:15 Canım Annem
05:00 8X8
12 EYLÜL PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Zaman Geçer ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Maymunlar Cehennemi: Savaş
22:45 Yabancı Sinema Maymunlar Cehennemi: Savaş
01:30 Seversin
03:45 Gelinim Mutfakta
05:45 Yabancı Damat
12 EYLÜL PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün
13.00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma
22:30 Kusursuz Kiracı
00:45 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya
03:45 Bay Yanlış
05:45 İnadına Aşk
12 EYLÜL PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Küçük Gün Işığı
22:15 Bir Küçük Gün Işığı
01:00 Yerli Dizi/Tekrar
03:30 Mutfak Bahane
05:30 Bir Zamanlar Çukurova
12 EYLÜL PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Yabancı Sinema İntikam Planı
02:30 Yabancı Sinema İntikam Planı
04:00 Aslı Hünel ile Gelin Evi
12 EYLÜL PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:55 Yedi Numara
08:20 Benim Adım Melek
12:00 Anadolu’da Yaşam
13:00 Masumlar Apartmanı
16:35 Yeşil Deniz
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
23.00 Kasaba Doktoru
02:00 Yeşil Deniz
03:45 Masumlar Apartmanı