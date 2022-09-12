12 Eylül 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

İzleyiciler, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Bugün tv ekranlarında birbirinden güzel dizi ve filmler yer alıyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak?

12 EYLÜL 2022 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

12 EYLÜL PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:15 Star Ana Haber

19:00 Yabancı Sinema Playmobil Filmi

21:00 Yabancı Sinema Derin Sular

22:45 Yabancı Sinema Derin Sular

00:45 Aramızda Kalsın

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Kiralık Aşk

12 EYLÜL PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. sayfa

12:45 Canım Annem

13:45 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:30 Doya Doya Moda

04:15 Canım Annem

05:00 8X8

12 EYLÜL PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Zaman Geçer ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Maymunlar Cehennemi: Savaş

22:45 Yabancı Sinema Maymunlar Cehennemi: Savaş

01:30 Seversin

03:45 Gelinim Mutfakta

05:45 Yabancı Damat

12 EYLÜL PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

13.00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

22:30 Kusursuz Kiracı

00:45 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

03:45 Bay Yanlış

05:45 İnadına Aşk

12 EYLÜL PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Küçük Gün Işığı

22:15 Bir Küçük Gün Işığı

01:00 Yerli Dizi/Tekrar

03:30 Mutfak Bahane

05:30 Bir Zamanlar Çukurova

12 EYLÜL PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Yabancı Sinema İntikam Planı

02:30 Yabancı Sinema İntikam Planı

04:00 Aslı Hünel ile Gelin Evi

12 EYLÜL PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:55 Yedi Numara

08:20 Benim Adım Melek

12:00 Anadolu’da Yaşam

13:00 Masumlar Apartmanı

16:35 Yeşil Deniz

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

23.00 Kasaba Doktoru

02:00 Yeşil Deniz

03:45 Masumlar Apartmanı