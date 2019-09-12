12 Eylül bugün hangi diziler var? |12 Eylül Perşembe yayın akışı
12 Eylül Perşembe kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 12 Eylül Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
12 Eylül Perşembe kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 12 Eylül Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
12 EYLÜL BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 12 Eylül Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
12 Eylül Perşembe ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:30 Bir Zamanlar Çukuorova
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Star Wars: Güç Uyanıyor
23:20 Bizim Hikaye( Yabancı Sinema)
12 Eylül Perşembe KANAL D Yayın Akışı
09:30 Müge ve Gülşen'le 2.sayfa
12.45 Afili aşk
16:00 Aşk-ı Memnu
17:00 Yaralı Kuşlar
18:45 KANAL D ANA HABER
20:00 Hababam Sınıfı Yeniden
22.45 Çok Güzel Hareketler 2
12 Eylül Perşembe STAR TV Yayın Akışı
07:00 Kaderimin Yazıldığı Gün
09:45 Çilek Kokusu
12:30 NURSEL'İN KONUKLARI
15:00 Kuzgun Yerli Dizi
18:45 STAR HABER
20:00 Benim Tatlı Yalanım
00:15 Çocuk
12 Eylül Perşembe SHOW TV Yayın Akışı
06:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
08:00 Kendine İyi Bak
10:00 Kuaförüm Sensin
13:00 Gelin Evi
15:00 Yeni Gelin
18:45 Show TV Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
22:30 Fi
12 Eylül Perşembe FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:15 Yasak Elma
13:45 Bir Aile hikayesi
16:00 Yaparsın Aşkım
19:00 Fatih Portakal ile Ana Haber
20:00 Mucize Doktor
00.15 The Taste Türkiye
12 Eylül Perşembe TV8 Yayın Akışı
07:00 GÜNAYDIN DOKTOR
09:15 Gel Konuşalım /Canlı
11:00 Survivör Panoroma
13:30 Güle Güle Oturun
15:45 Düğünümüz Var
19:00 Oynat Bakalım
20:00 Çakallarla Dans 2
22:15 Arkadaşım Hoşgeldin
12 Eylül Perşembe TRT1 Yayın Akışı
06:30 Yeşil Deniz
09:05 TRT1'de bugün
09:15 Seksenler
10:30 EGE'NİN HAMSİSİ
11:45 DR.Yere bakan ile Hayatın Ritmi
13:40 Pelin Çift ile iyi Fikir
15:40 Seksenler
17:40 Muhteşem Kraliçe
19:00 ANA HABER
20:00 Şampiyon
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