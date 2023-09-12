12 Eylül Darbesine giden süreçte Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Sazak suikasti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 27. Dönem Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, 12 Eylül 1980 Darbesine giden süreçte suikast sonucu şehit edilen Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak'ı ve o günleri anlattı.

İhlas Haber Ajansı
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12 Eylül Darbesine giden süreçte Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Sazak suikasti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 27. Dönem Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, 12 Eylül 1980 Darbesine giden süreçte suikast sonucu şehit edilen Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak'ı ve o günleri anlattı.

12 Eylül 1980 Darbesi öncesinde Türkiye'de siyasi, ekonomik, sosyal krizler ve terör olayları yaşandı. Bunlardan biri Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak suikastıydı. MHP 27. Dönem Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, 12 Eylül Darbesi öncesinde suikaste uğrayan Gün Sazak'ı ve o günleri İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlattı. Metin Sazak, Gün Sazak suikastinin Türkiye'yi 12 Eylül'e götüren olaylardan biri olduğunu ve o yüzden onu seçtiklerini belirterek, "Onun seçilmesinde ekmeği kesilen kaçakçılar gayri meşru dediğimiz mafya türü operasyonlarda bunlara destek oldular ve tetikçilerini buldular. Tetikçileri sayesinde Ankara'daki evine dönerken akşamüstü evinin orada kurulan bir pusu sonucu şehit oldu. Dev Sola bu operasyon verilmişti taşeron olarak. O taşeron da orada görevini yaptı ve Gün Bey orada şehit oldu" dedi.

"Gün Bey'in öldürülmesi büyük bir kargaşanın çıkacağı andı"

Metin Sazak, Gün Sazak'ın suikaste uğradı günün şartlarının Türkiye'de bir iç hareketliliği başlatacak pozisyonda olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"O günün şartlarında Gün Bey'in öldürülmesi büyük bir kargaşanın çıkacağı andı. Başbuğumuzun ve ülkücü hareketin sağduyusu ile bu kargaşa ortamı sakince halledildi. Yoksa iç karışıklık bekleniyordu. Zaten olayların sebebi de intikam ve daha sonra Türkiye'yi iç karışıklığa götürmekti. Fakat Allah'ın izniyle, ülkücü hareketin sağduyusuyla bu hareket büyütülmeden, iç karışıklığa izin vermeden düşmanın projesinin uygulanması engellenerek bitirildi".

"Ülkücü hareket, devletinin yanında olan öz gücüyle bir arada mücadele verdi"

12 Eylül'e giden süreçten bahseden Metin Sazak, Türkiye'nin kargaşa içerisinde olduğunu belirterek, "Her gün cinayetler oluyor, bombalar patlıyordu. Her türlü hareketin desteklendiği bir ortamdı. Bunun karşısında bir ülkücü hareket vardı. Milli menfaatleri öne çıkaran, değerlerini taşıyan, devletinin yanında olan devletle beraber devletin yapamadığını yapmaya çalışan kendi öz gücüyle bir arada mücadele verdi, bu memleketin arkasında durdu. Fakat 12 Eylül geldiğinde bedelini eşit ödetmeye çalıştılar. Devletin yanında duran, ülkesini seven ülkücü hareket ve vatan hainleri aynı safa konuldu. Kenan Paşa'nın rejimi bir ondan bir ondan asarak mükafatını verdi. Ülkücüler, şehadete böyle gitmenin zevkini bildikleri için böyle de gittiler. Devletine düşman olmadılar. Sehpada da düşman olmadılar, bugün de öyle. Memleket için ne gerekiyorsa, menfaatsiz bir şekilde mücadelerini ediyorlar ve etmeye de devam edecekler" ifadelerini kullandı.

"Bu ülke de Atatürklerde çıkar, Sazaklarda tükenmez, Fatihlerde tükenmez ve bitmeyecektir"

Dış güçler tarafından Türkleri ortadan kaldırmak için bir oyun kurulduğunu dile getiren Metin Sazak, şunları söyledi:

"Yaşadığımız müddetçe, ülkücü hareket var olduğu müddetçe mücadele devam edecek. Bu ülke sonsuza kadar payidar olacak inşallah. Gün Sazak'ta onun için öldü, 5 bin şehidimiz de onun için öldü. Bundan sonra gerekirse ölmeye razılar fakat ölmek değil ülkenin kalkınması, gelişmesi, yükselmesi için projeler yapmamız gerekiyor. Bu günleri anarken ders çıkartıp bundan sonra bu oynanan oyunlara düşmemiz için mücadele etmemiz gerekir. Bizler hükmedilecek insanlar değiliz. Allah'ın adaleti ile hizmet etmeye hazır insanlarız. Kızıl Elma dediğimiz, cihan hakimiyeti dediğimiz bunlar için çalışmalıyız. Zor olmadığını biliyorum. Bu ülke de Atatürkler de çıkar, Sazaklarda tükenmez, Fatihlerde tükenmez ve bitmeyecektir."

Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak, 27 Mayıs 1980 tarihinde Ankara'da evinin önünde sırtından kurşunlanarak suikaste uğramıştı. Sazak'ın, özellikle Türkiye'de darbe amaçlı terör örgütlerine yönelik silah kaçakçılığını önlediği biliniyordu.

12 Eylül Darbesine giden süreçte Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Sazak suikasti

12 Eylül Darbesine giden süreçte Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Sazak suikasti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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