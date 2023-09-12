12 Eylül mağduru ’Taş Medreseli Ülkücüler’ Manisa’da buluştu

12 Eylül 1980 darbesinde cezaevinde yatan ve "Taş Medreseli Ülkücüler" olarak bilinen 60 kişi, Manisa'da bir araya gelerek, o kara günleri hüzünle andı.

Laleli Mahallesi'nde gerçekleştirilen buluşmaya, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, ilçe başkan ve yöneticileri ile Denizli, Uşak, Aydın ve İzmir illerinden gelen yaklaşık 60 Taş Medreseli ülkücü katıldı. Buluşmayı organize eden Taş Medreseli Ülkücüler adına konuşan Adnan Akdağ, "Bugün 12 Eylül darbesinin 43. yılını lanetlerimizle idrak ediyoruz. Bizler 12 Eylül 1980 Darbesi'nin mağduru ve muhatabı ülkücüleriz. Şehit olan ve eceli ile vefat eden dava arkadaşlarımızı rahmet ile anıyoruz. 43 yıl önce mahkeme salonlarından, işkence hanelerden, zindanlardan ve darağaçlarından yükselen sesin gelecek nesillere rehber ve ibret olacağı kanaatindeyiz. Yıllardır toprak altına ve adli arşivlere sıkıştırılan gerçekler artık gün yüzündedir. Celladından helallik isteyen ülkücü şehitler bilinmekte ve burada olduğu gibi her yerde anılmaktadırlar ve halen darağacından insanlığa hitap etmeye devam etmektedirler. "Biz darbeyi bir yıl önce yapacaktık ancak şartlar daha olgunlaşsın diye bekledik" diyen darbeci paşayı ve bu şartların olgunlaşmasına hizmet eden resmi ve sivil tüm katılımcıların akıbetini Allah'a havale ettik, bugün onları da lanet ile anıyoruz. Amerikan başkanının "Bizim çocuklar Türkiye'de darbe yaptı" dediği onların çocuklarının, aziz Türk Milleti ile hiçbir alakası yoktur. 12 Eylül 1980'de gencecik ülkücülerdik, bugün aksaçlılarız ama inancımızdan davamıza sadakatten zerre kadar taviz vermedik. Ülkücü hareketin mücadelesinin içerisindeyiz ve ülkücülüğün eskimeyenleriyiz. Türk milletinin hizmetkarlarıyız. Rabbimize, şehitlerimize, milletimize ve tarihimize karşı olan sorumluluğumuzun bilincindeyiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)