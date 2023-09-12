12 Eylül mağduru ’Taş Medreseli Ülkücüler’ Manisa’da buluştu

12 Eylül 1980 darbesinde cezaevinde yatan ve "Taş Medreseli Ülkücüler" olarak bilinen 60 kişi, Manisa'da bir araya gelerek, o kara günleri hüzünle andı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
12 Eylül mağduru ’Taş Medreseli Ülkücüler’ Manisa’da buluştu

12 Eylül 1980 darbesinde cezaevinde yatan ve "Taş Medreseli Ülkücüler" olarak bilinen 60 kişi, Manisa'da bir araya gelerek, o kara günleri hüzünle andı.

Laleli Mahallesi'nde gerçekleştirilen buluşmaya, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, ilçe başkan ve yöneticileri ile Denizli, Uşak, Aydın ve İzmir illerinden gelen yaklaşık 60 Taş Medreseli ülkücü katıldı. Buluşmayı organize eden Taş Medreseli Ülkücüler adına konuşan Adnan Akdağ, "Bugün 12 Eylül darbesinin 43. yılını lanetlerimizle idrak ediyoruz. Bizler 12 Eylül 1980 Darbesi'nin mağduru ve muhatabı ülkücüleriz. Şehit olan ve eceli ile vefat eden dava arkadaşlarımızı rahmet ile anıyoruz. 43 yıl önce mahkeme salonlarından, işkence hanelerden, zindanlardan ve darağaçlarından yükselen sesin gelecek nesillere rehber ve ibret olacağı kanaatindeyiz. Yıllardır toprak altına ve adli arşivlere sıkıştırılan gerçekler artık gün yüzündedir. Celladından helallik isteyen ülkücü şehitler bilinmekte ve burada olduğu gibi her yerde anılmaktadırlar ve halen darağacından insanlığa hitap etmeye devam etmektedirler. "Biz darbeyi bir yıl önce yapacaktık ancak şartlar daha olgunlaşsın diye bekledik" diyen darbeci paşayı ve bu şartların olgunlaşmasına hizmet eden resmi ve sivil tüm katılımcıların akıbetini Allah'a havale ettik, bugün onları da lanet ile anıyoruz. Amerikan başkanının "Bizim çocuklar Türkiye'de darbe yaptı" dediği onların çocuklarının, aziz Türk Milleti ile hiçbir alakası yoktur. 12 Eylül 1980'de gencecik ülkücülerdik, bugün aksaçlılarız ama inancımızdan davamıza sadakatten zerre kadar taviz vermedik. Ülkücü hareketin mücadelesinin içerisindeyiz ve ülkücülüğün eskimeyenleriyiz. Türk milletinin hizmetkarlarıyız. Rabbimize, şehitlerimize, milletimize ve tarihimize karşı olan sorumluluğumuzun bilincindeyiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Gazeteci Barış Yarkadaş, İYİ Partinin İstanbul, Ankara, Bolu, Konya, Yalova, Hatay, Trabzon, Ordu ve Antalya adaylarını açıkladı
Gazeteci Barış Yarkadaş, İYİ Partinin İstanbul, Ankara, Bolu, Konya, Yalova, Hatay, Trabzon, Ordu ve Antalya adaylarını açıkladı
Bakan Tunç'dan çok önemi açıklamalar: İnşallah milletimize olan borcumuzu yerine getireceğiz
Bakan Tunç'dan çok önemi açıklamalar: İnşallah milletimize olan borcumuzu yerine getireceğiz
İYİ Parti İzmir adayı Ümit Özlale'den Tunç Soyer'e zehir zemberek sözler ''Yarısı bankamatik memuru''
İYİ Parti İzmir adayı Ümit Özlale'den Tunç Soyer'e zehir zemberek sözler ''Yarısı bankamatik memuru''
Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'den duello! Biri ittifak yok derken, diğeri şart dedi!
Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'den duello! Biri ittifak yok derken, diğeri şart dedi!
Son Haberler
İki akrabasını öldürdüğünü iddia edilen sanıkların yargılanmasına devam edildi
İki akrabasını öldürdüğünü iddia edilen sanıkların yargılanmasına devam edildi
Libya’daki sel felaketinde can kaybı 5 bini aştı
Libya’daki sel felaketinde can kaybı 5 bini aştı
Ziraat Türkiye Kupası Ön Eleme Turu kura çekimi yapıldı
Ziraat Türkiye Kupası Ön Eleme Turu kura çekimi yapıldı
Araç sahiplerine kötü haber, Akar yakıta kallavi zam yolda! Bu gece yarısından sonra motorine 2 lira zam geliyor
Araç sahiplerine kötü haber, Akar yakıta kallavi zam yolda! Bu gece yarısından sonra motorine 2 lira zam geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü: Yeni bir döneme giriliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü: Yeni bir döneme giriliyor
Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''
Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''
MSB, TSK’ya yönelik yapılan açıklamalara nedeni ile Sezgin Tanrıkulu'na çok sert tepki gösterdi
MSB, TSK’ya yönelik yapılan açıklamalara nedeni ile Sezgin Tanrıkulu'na çok sert tepki gösterdi
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
iPhone 15 serisi Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor, kaç TL'den satılacak? İşte muhtemel satış fiyatları
iPhone 15 serisi Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor, kaç TL'den satılacak? İşte muhtemel satış fiyatları
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
CHP’li meclis üyelerinden dayak iddiası ''Hakaret, küfür, tekme ve tokat her şey vardı''
CHP’li meclis üyelerinden dayak iddiası ''Hakaret, küfür, tekme ve tokat her şey vardı''
Fatih Erbakan: "Orta Vadeli Ekonomik Program çözümden uzakta"
Fatih Erbakan: "Orta Vadeli Ekonomik Program çözümden uzakta"
Ekrem İmamoğlu vaadini açıkladı: Hem CHP hem Türkiye değişecek
Ekrem İmamoğlu vaadini açıkladı: Hem CHP hem Türkiye değişecek
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!