12 günlük eğitim kampı sona erdi

Kütahya'nın Emet ilçesinde 75 öğrencinin katıldığı üniversite hazırlık kampının sona erdiği açıklandı.

12 gün boyunca sabah 08.00 de başlayıp gece 23.00'te biten bir kamp yaptıklarını belirten Gazi Emet Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Hüseyin Özbeyaz, "Üniversite hazırlık kampı. günde 2 deneme sınavı, soru çözüm saatleri, ders anlatımları ve eğitici filmler ile gerçekleştirildi. İlçemizdeki 12. sınıf öğrencileri ve mezun olan öğrencilerle birlikte toplam 75 öğrencimize eğitim verdik. 4 öğretmenimiz derslere geldi. Sabah kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeğini biz verdik. Öğrencilerimiz pansiyonlarımızda yatılı kaldı. 12 gün telefon, Televizyon, internet, hepsinden uzak sadece ders çalıştılar. Öğrencilerimizde eğitim kampı sonunda yaptığımız testlerde ortalama yüzde 30 net artış oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA