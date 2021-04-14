12 Haziran 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
12 Haziran 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Haziran 2021 Cumartesi maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 12 Haziran 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
12 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
12 Haziran 2021 Cumartesi gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...
12:05
CC Mariners - Macarthur Bulls
Avustralya A Ligi Play-Off Çeyrek Final
My FootbALL Youtube, Bein Sports 3, Bilyoner TV
14:00
Torquay - Notts County
İngiltere National League
Bilyoner TV
14:00
Assyriska FF - Haninge
İsveç Division 1
Bilyoner TV
14:00
IFK Malmo - Osterlen FF
İsveç Division 1 Södra
Bilyoner TV
14:00
Linkoping City - Tvaakers
İsveç Division 1 Södra
Bilyoner TV
14:00
Falkenbergs - Eskilstuna United
İsveç Superettan
Bilyoner TV
14:00
Östersunds - Vasteraas
İsveç Superettan
Bilyoner TV
14:45
Smorgon - Slutsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
15:00
Kauno Zalgiris - Dainava Alytus
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
16:00
Galler - İsviçre
UEFA Euro 2020
TRT 1Idman TV
16:00
Vasalunds - Akropolis
İsveç Superettan
Bilyoner TV
16:00
Brage - Landskrona
İsveç Superettan
Bilyoner TV
16:00
Jönköpings - Orgryte
İsveç Superettan
Bilyoner TV
16:00
Kristiansund - Odds BK
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
16:00
Sandefjord - Molde
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
16:45
Sputnik - Dinamo Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
17:00
Breidablik - Fylkir
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
17:00
Nevezis Kedainiai - FK Panevezys
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
17:00
Gefle - Taby
İsveç Division 1
Bilyoner TV
17:00
Hudiksvalls - Dalkurd
İsveç Division 1
Bilyoner TV
17:00
Karlstad - Sollentuna
İsveç Division 1
Bilyoner TV
17:00
Assyriska IK - Lindome
İsveç Division 1 Södra
Bilyoner TV
17:00
Atvidabergs - Vanersborgs IF
İsveç Division 1 Södra
Bilyoner TV
17:00
Oskarshamns - Lunds
İsveç Division 1 Södra
Bilyoner TV
17:00
Torns - Skövde
İsveç Division 1 Södra
Bilyoner TV
18:00
Örebro - Umea
İsveç Division 1
Bilyoner TV
18:45
BATE Borisov - Neman
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
19:00
Danimarka - Finlandiya
UEFA Euro 2020
TRT 1Idman TV
19:00
Riteriai - Dziugas Telsiai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
19:00
Asane - Start
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Grorud - KFUM Oslo
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Ham Kam - Strommen
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Jerv - Bryne
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Ranheim - Sogndal
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Sandnes - Raufoss
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Ull Kisa - Stjordals Blink
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Stjarnan - Valur
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
20:00
Vikingur Reykjavik - Hafnarfjordur
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
20:45
Shakhtyor Soligorsk - FC Vitebsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
21:00
Aalesund - Fredrikstad
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
22:00
Belçika - Rusya
UEFA Euro 2020
TRT 1, İçtimai TV
22:00
Kansas City - Austin FC
MLS
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV
22:30
CRB - Confianca
Brezilya Serie B
Bilyoner TV