12 Haziran 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 12 Haziran 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

12 Haziran 2021 Cumartesi gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...



12:05

CC Mariners - Macarthur Bulls

Avustralya A Ligi Play-Off Çeyrek Final

My FootbALL Youtube, Bein Sports 3, Bilyoner TV



14:00

Torquay - Notts County

İngiltere National League

Bilyoner TV



14:00

Assyriska FF - Haninge

İsveç Division 1

Bilyoner TV



14:00

IFK Malmo - Osterlen FF

İsveç Division 1 Södra

Bilyoner TV



14:00

Linkoping City - Tvaakers

İsveç Division 1 Södra

Bilyoner TV



14:00

Falkenbergs - Eskilstuna United

İsveç Superettan

Bilyoner TV



14:00

Östersunds - Vasteraas

İsveç Superettan

Bilyoner TV



14:45

Smorgon - Slutsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



15:00

Kauno Zalgiris - Dainava Alytus

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



16:00

Galler - İsviçre

UEFA Euro 2020

TRT 1Idman TV



16:00

Vasalunds - Akropolis

İsveç Superettan

Bilyoner TV



16:00

Brage - Landskrona

İsveç Superettan

Bilyoner TV



16:00

Jönköpings - Orgryte

İsveç Superettan

Bilyoner TV



16:00

Kristiansund - Odds BK

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



16:00

Sandefjord - Molde

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



16:45

Sputnik - Dinamo Minsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



17:00

Breidablik - Fylkir

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



17:00

Nevezis Kedainiai - FK Panevezys

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



17:00

Gefle - Taby

İsveç Division 1

Bilyoner TV



17:00

Hudiksvalls - Dalkurd

İsveç Division 1

Bilyoner TV



17:00

Karlstad - Sollentuna

İsveç Division 1

Bilyoner TV



17:00

Assyriska IK - Lindome

İsveç Division 1 Södra

Bilyoner TV



17:00

Atvidabergs - Vanersborgs IF

İsveç Division 1 Södra

Bilyoner TV



17:00

Oskarshamns - Lunds

İsveç Division 1 Södra

Bilyoner TV



17:00

Torns - Skövde

İsveç Division 1 Södra

Bilyoner TV



18:00

Örebro - Umea

İsveç Division 1

Bilyoner TV



18:45

BATE Borisov - Neman

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



19:00

Danimarka - Finlandiya

UEFA Euro 2020

TRT 1Idman TV



19:00

Riteriai - Dziugas Telsiai

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



19:00

Asane - Start

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Grorud - KFUM Oslo

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Ham Kam - Strommen

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Jerv - Bryne

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Ranheim - Sogndal

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Sandnes - Raufoss

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Ull Kisa - Stjordals Blink

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Stjarnan - Valur

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



20:00

Vikingur Reykjavik - Hafnarfjordur

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



20:45

Shakhtyor Soligorsk - FC Vitebsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



21:00

Aalesund - Fredrikstad

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



22:00

Belçika - Rusya

UEFA Euro 2020

TRT 1, İçtimai TV



22:00

Kansas City - Austin FC

MLS

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



22:30

CRB - Confianca

Brezilya Serie B

Bilyoner TV