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12 Haziran 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı | Savaşçı final bölümüyle FOX TV'de

FOX TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Çalar Saat Hafta Sonu ile güne başlayan kanalda bu akşam sevilen dizi Savaşçı final yaparak ekrana veda ediyor. İşte 12 Haziran 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı...

12 Haziran 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı | Savaşçı final bölümüyle FOX TV'de

Ekranların sevilen kanallarından olan FOX TV'nin yayın akışı merakla aratılıyor. 11:15'te Memet Özer ile Mutfakta ekranlarda olurken 13:00'te  Bay Yanlış eski bölümleriyle izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise büyük bir ilgiyle izlenen Savaşçı dizisi final bölümüyle ekranlara son kez geliyor. İşte 12 Haziran 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı...

12 HAZİRAN CUMARTESİ 2021 FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Bay Yanlış

15:45 Sen Çal Kapımı

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Savaşçı

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