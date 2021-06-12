12 Haziran 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı | Savaşçı final bölümüyle FOX TV'de
FOX TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Çalar Saat Hafta Sonu ile güne başlayan kanalda bu akşam sevilen dizi Savaşçı final yaparak ekrana veda ediyor. İşte 12 Haziran 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı...
Ekranların sevilen kanallarından olan FOX TV'nin yayın akışı merakla aratılıyor. 11:15'te Memet Özer ile Mutfakta ekranlarda olurken 13:00'te Bay Yanlış eski bölümleriyle izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise büyük bir ilgiyle izlenen Savaşçı dizisi final bölümüyle ekranlara son kez geliyor. İşte 12 Haziran 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı...
12 HAZİRAN CUMARTESİ 2021 FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Bay Yanlış
15:45 Sen Çal Kapımı
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Savaşçı