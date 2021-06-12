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12 Haziran 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı | EURO 2020 Belçika-Rusya TRT1'de

TRT 1'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. 10:55'te Masumlar Apartmanı ekranda olurken akşam dün başlayan maç heyecanı devam ediyor. 18:55 EURO 2020 Danimarka-Finlandiya karşılaşması olurken 21:55'te  EURO 2020 Belçika-Rusya maçı TRT 1'de. İşte 12 Haziran 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı...

12 Haziran 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı | EURO 2020 Belçika-Rusya TRT1'de

Ekranların sevilen kanalı TRT 1'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne  İmparatoriçe Ki ile başlayan kanal  Yeşil Deniz ve Yedi Numara dizileriyle devam ediyor. Akşam ise EURO 2020 Danimarka-Finlandiya maçının ardından 21:55'te EURO 2020 Belçika-Rusya karşılaşması TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 12 Haziran 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı...

12 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI 

04:30 İmparatoriçe Ki  

05:30 Yeşil Deniz

08:05 Yedi Numara

09:05 Tozkoparan İskender

10:55 Masumlar Apartmanı   

15:55 EURO 2020 Galler-İsviçre

18:00 Ana Haber  

18:55 EURO 2020 Danimarka-Finlandiya

21:00 Kupa Akşamı

21:55 EURO 2020 Belçika-Rusya

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