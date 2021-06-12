12 Haziran 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı | EURO 2020 Belçika-Rusya TRT1'de
TRT 1'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. 10:55'te Masumlar Apartmanı ekranda olurken akşam dün başlayan maç heyecanı devam ediyor. 18:55 EURO 2020 Danimarka-Finlandiya karşılaşması olurken 21:55'te EURO 2020 Belçika-Rusya maçı TRT 1'de. İşte 12 Haziran 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı...
Ekranların sevilen kanalı TRT 1'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne İmparatoriçe Ki ile başlayan kanal Yeşil Deniz ve Yedi Numara dizileriyle devam ediyor. Akşam ise EURO 2020 Danimarka-Finlandiya maçının ardından 21:55'te EURO 2020 Belçika-Rusya karşılaşması TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 12 Haziran 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı...
12 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:30 İmparatoriçe Ki
05:30 Yeşil Deniz
08:05 Yedi Numara
09:05 Tozkoparan İskender
10:55 Masumlar Apartmanı
15:55 EURO 2020 Galler-İsviçre
18:00 Ana Haber
18:55 EURO 2020 Danimarka-Finlandiya
21:00 Kupa Akşamı
21:55 EURO 2020 Belçika-Rusya