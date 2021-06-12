12 Haziran 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı | EURO 2020 Belçika-Rusya TRT1'de

Ekranların sevilen kanalı TRT 1'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne İmparatoriçe Ki ile başlayan kanal Yeşil Deniz ve Yedi Numara dizileriyle devam ediyor. Akşam ise EURO 2020 Danimarka-Finlandiya maçının ardından 21:55'te EURO 2020 Belçika-Rusya karşılaşması TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 12 Haziran 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı...

12 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:30 İmparatoriçe Ki

05:30 Yeşil Deniz

08:05 Yedi Numara

09:05 Tozkoparan İskender

10:55 Masumlar Apartmanı

15:55 EURO 2020 Galler-İsviçre

18:00 Ana Haber

18:55 EURO 2020 Danimarka-Finlandiya

21:00 Kupa Akşamı

21:55 EURO 2020 Belçika-Rusya