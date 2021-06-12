12 Haziran 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 'de
TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. 08:00'da Bizim Resmimiz ekranlarda olurken 16:30'da Anadolu Arkeolojisi yayınlanıyor. Akşam ise Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 ekranlarında oluyor. İşte 12 Haziran 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı...
TRT 2'de bugün ne var? 07:45'te Fotoğraflar'ın olduğu kanalda 12:00'da Belgesel: Para programı ekranlarda oluyor. 19:00'da Robbie Williams ''One Night At The Palladium'' Konseri yayınlanmasının hemen ardından Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 ekranlarında oluyor. İşte 12 Haziran 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı...
12 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:28İstiklal Marşı
05:30 Karalama Defteri
06:00 Sarayın Lezzetleri
06:30Hayat Sanat
07:00 Bir Zamanlar
07:30 Yeryüzleri
07:45 Fotoğraflar
08:00 Bizim Resmimiz
08:30 Sinema +
09:00 Geri Dönüşen Sanat
09:15 Yerli Sinema: Ölü Ekmeği
11:00 Renkler
11:15 Aramızda Müzik Var
12:00 Belgesel: Para
12:30 Bir Resim Bir Hikaye
13:00 Hayat Sanat - Kolaj
13:30 Viyana Filarmoni Orkestrası Riccardo Muti Özel Konseri
15:30 Muasır
16:00 Koleksiyoner
16:30 Anadolu Arkeolojisi
17:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
17:30 Sarayın Lezzetleri
18:00 Kelimeler ve Şeyler
19:00 Robbie Williams ''One Night At The Palladium'' Konseri
20:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
21:00 Yeryüzleri
21:15 Film Önü
21:30 Yabancı Sinema: Affedilmeyen (Unforgiven)
23:45 Film Arkası