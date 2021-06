12 Haziran 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 'de

TRT 2'de bugün ne var? 07:45'te Fotoğraflar'ın olduğu kanalda 12:00'da Belgesel: Para programı ekranlarda oluyor. 19:00'da Robbie Williams ''One Night At The Palladium'' Konseri yayınlanmasının hemen ardından Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 ekranlarında oluyor. İşte 12 Haziran 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı...

12 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:28İstiklal Marşı

05:30 Karalama Defteri

06:00 Sarayın Lezzetleri

06:30Hayat Sanat

07:00 Bir Zamanlar

07:30 Yeryüzleri

07:45 Fotoğraflar

08:00 Bizim Resmimiz

08:30 Sinema +

09:00 Geri Dönüşen Sanat

09:15 Yerli Sinema: Ölü Ekmeği

11:00 Renkler

11:15 Aramızda Müzik Var

12:00 Belgesel: Para

12:30 Bir Resim Bir Hikaye

13:00 Hayat Sanat - Kolaj

13:30 Viyana Filarmoni Orkestrası Riccardo Muti Özel Konseri

15:30 Muasır

16:00 Koleksiyoner

16:30 Anadolu Arkeolojisi

17:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

17:30 Sarayın Lezzetleri

18:00 Kelimeler ve Şeyler

19:00 Robbie Williams ''One Night At The Palladium'' Konseri

20:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

21:00 Yeryüzleri

21:15 Film Önü

21:30 Yabancı Sinema: Affedilmeyen (Unforgiven)

23:45 Film Arkası