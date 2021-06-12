12 Haziran 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı | Berkay ve Aleyna arasındaki gerilim sürüyor! Survivor 2021 TV8'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan TV8'in yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 12 Haziran 2021 Cumartesi TV8 yayın akışına yer verdik. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanalda akşam Survivor izleyici karşısına geçiyor...

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Bugün TV8'de ne var? sorusuna yanıt arayanlar için haberimizde 12 Haziran 2021 Cumartesi TV8 yayın akışına yer verdik. 09:45'te Mutfakta Türev Var yayınlanırken 10:45' Survivor Panaroma ekranlarda oluyor. Akşam ise Survivor 2021 heyecan dolu yeni bölümüyle TV8 ekranlarında oluyor... 12 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI 07:00 Oynat Bakalım 08:30 Çook Yaşa 09:45 Mutfakta Türev Var 10:30 Süper 1 Takım 10:45 Survivor Panaroma 13:30 Yerli Sinema 15:45 Kırmızı Oda 20:00 Survivor 2021 tv8 yayın akışıtv8