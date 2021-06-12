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12 Haziran 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı | Berkay ve Aleyna arasındaki gerilim sürüyor! Survivor 2021 TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan TV8'in yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 12 Haziran 2021 Cumartesi TV8 yayın akışına yer verdik. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanalda akşam Survivor izleyici karşısına geçiyor...

12 Haziran 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı | Berkay ve Aleyna arasındaki gerilim sürüyor! Survivor 2021 TV8'de

Bugün TV8'de ne var? sorusuna yanıt arayanlar için haberimizde 12 Haziran 2021 Cumartesi TV8 yayın akışına yer verdik. 09:45'te Mutfakta Türev Var yayınlanırken 10:45' Survivor Panaroma ekranlarda oluyor. Akşam ise Survivor 2021 heyecan dolu yeni bölümüyle TV8 ekranlarında oluyor...

12 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Mutfakta Türev Var 

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panaroma

13:30 Yerli Sinema

15:45 Kırmızı Oda

20:00 Survivor 2021

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