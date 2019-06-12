12 Haziran Çarşamba DHA Spor Gündemi
08.15 İzlanda'ya 2-1 yenilen A Milli Futbol takımı yurda dönecek. Kafileye İstanbul Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlenecek (CANLI vermeyi planlamaktayız)
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI YURDA DÖNÜYOR
08.15 İzlanda'ya 2-1 yenilen A Milli Futbol takımı yurda dönecek. Kafileye İstanbul Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlenecek (CANLI vermeyi planlamaktayız)
GALATASARAY
12:00 Sarı-kırmızılı kulüpte Divan Üyelerine barbekü partisi düzenlecek (Florya)
13:30 Kulübünün haziran ayı olağan divan kurulu toplantısı yapılacak. (Florya)
VOLEYBOL
- Kadınlar Milletler Ligi
15:00 Çin - Türkiye
- Erkekler Altın Avrupa Ligi
16:30 Türkiye - Belçika
ATLETİZM
- Bosna Hersek'in Zenica kentinde düzenlenen Uluslararası Atletizm Yarışmaları başlayacak. Türkiye'yi bu şampiyonada Yiğitcan Hekimoğlu, Kayhan Özer, Muammer Demir, Yusuf Yalçınkaya, Berfe Sancak, Emel Şanlı Kırçın, Emre Dalkıran, Ayetullah Aslanhan ve İslam Taşçı temsil edecek.
DHA
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