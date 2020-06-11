12 Haziran Cuma yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV yayın akışı

12 Haziran Cuma yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Cuma akşamları kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar araştırılıyor. Cuma akşamlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar bu hafta sezon finali ile izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Peki bugün diziler kaçta başlayacak? 12 Haziran Cuma Kanal D, ATV, Star TV yayın akışı listesini sizler için hazırladık..

İşte 12 Haziran Cuma Kanal D, ATV, Star TV yayın akışı…

ATV 12 Haziran Cuma Yayın Akışı

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Karayip Korsanları 3

23:00 Kardeş Payı

KANAL D 12 Haziran Cuma 2020 Yayın Akışı

06:15 Yabancı Damat

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

15:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:15 Arka Sokaklar (Sezon finali)

STAR TV 12 Haziran Cuma 2020 Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:10 Benim Tatlı Yalanım

13.00 Evde Hareket Zamanı

13:45 Çilek Kokusu

16:30 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Kızıl Elmas

22:00 Medcezir



KANAL D HAKKINDA | SAHİBİ KİMDİR?

Kanal D, Demirören Holding'in Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından biridir. Tüm Türkiye'ye yayın yapan ulusal kanal, genelde dizi filmleriyle ön plana çıkmıştır ve 84 yerli ve 13 yabancı dizi ile, 93 yerli ve 9 yabancı dizi yayınlamış Show TV'den sonra en çok sayıda televizyon dizisi yayınlamış Türk televizyon kanalıdır. 2009 yılı itibarıyla Türkiye'de en çok izlenen kanal unvanını elde etmiştir.

Ayhan Şahenk ve Aydın Doğan tarafından ortak kurulmuştur. 16 Eylül 1993'te test yayınına ve 19 Aralık 1993'te normal yayına başlamıştır. Kanalın hisseleri 16 Ekim 1994 tarihinde Aydın Doğan'a emanet verildi ve kanalın logosu değişerek bugünkü hâlini almıştır. 2004 yılında, analog yayının yanı sıra sayısal yayın yapmaya da başlamıştır. Diğer tüm Avrupa ülkelerine Türkçe yayın yapan Almanya merkezli Euro D kanalın yurt dışındaki şubesidir. Kanal D, ayrıca Türkiye'de yüksek çözünürlükte (HD) yayın yapan ilk ulusal televizyon kanalı olan Kanal D HD'yi yayına sokmuştur. Kanal D'de yayınlanan birçok program, bu kanaldan yüksek çözünürlükte izlenebilmektedir. Kanal D Ana Haber Bülteni'ni hafta içi Deniz Bayramoğlu sunmaktadır. Spor Gündemi'ni Emre Tilev sunmaktadır. Sihirli Annem, Yaprak Dökümü, Bayanlar Baylar, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney, İntikam, Kavak Yelleri, Yılan Hikayesi, Aşk-ı Memnu, Hanımın Çiftliği, Ruhsar, Öyle Bir Geçer Zaman ki ve Arka Sokaklar gibi diziler Kanal D'nin en çok beğenilen dizileri arasında yer almıştır.

Kanal, 22 Nisan 2011'de logosunu üç boyutlu yapmış ve logonun ortasındaki daire dönen bir küre olmuştur. Mayıs 2013'ten itibaren Kanal D dizileri engelsiz.kanald.com.tr adresinde görme engelliler için sesli betimleniyor, işitme engelliler için işaret dili ile anlatılıyor. Ayrıca altyazılarla destekleniyor.

Kanal D, 1 Temmuz 2013'te 16:9 (geniş ekran) yayına geçti. 21 Mart 2018 tarihi itibarıyla Demirören Medya Grubu'na satılmıştır.3 Eylül 2018 tarihinde logosunu tekrar değiştirmiştir.

Kanal D, 1 Ekim 2006'da DHDTV adıyla[1] yüksek çözünürlüklü yayınına başlamıştır. Türkiye'nin ilk ulusal yüksek çözünürlüklü televizyon kanalıdır. Kısa bir süre yayınlarını durdurduktan sonra, 1 Eylül 2008 tarihinden itibaren D-Smart platformunda Kanal D HD adıyla tekrar yayına başlamıştır.

Kanal D HD, 18 Eylül 2014 tarihine kadar sadece D-Smart'ta 22. kanal'da yayın yapmaktaydı. Fakat 18 Eylül 2014'te D-Smart'taki yayınını devam ettirerek Digiturk'te 324. kanal, Filbox'ta 21. kanala ve de Türksat 4A'da 12245 H 27500 5/6 frekansına şifresiz ve ücretsiz olarak eklenmişti. Fakat 1 Ekim 2014'te Türksat 4A uydusundaki şifresiz ve ücretsiz yayını ile Filbox'taki yayınını sonlandırmıştır. Kanal D HD, sadece D-Smart'ta 22. kanal'dan ve de Digiturk'te 324. kanaldan izlenebilmekteydi. 6 Kasım 2015 tarihinde Türksat 4A'da şifresiz ve ücretsiz olmuştur. Kanal D HD şu anda D-Smart 22. kanal, Digiturk 24. kanal, Teledünya 25. kanal, Türksat TKGS 3. kanal, Türksat 4A 12245 H 27500 5/6 frekansından, Turkcell TV+ 22. kanal ve Tivibu 23. kanaldan yayın yapmaktadır.

Kanal D, 28 Eylül 2015 tarihinde HD logosunu kaldırılmıştır.

STAR TV HAKKINDA | STAR TV SAHİBİ KİM?

Star TV, 1 Mart 1989 yılında Ahmet Özal ve Cem Uzan tarafından kurulan, Türkiye'nin ilk özel televizyon kanalıdır. Tüm Türkiye'ye yayın yapan ulusal kanal, özellikle dizileri, yarışma programları ve UEFA Şampiyonlar Ligi maç yayınlarıyla öne çıkmaktadır.

Star TV, Lihtenştayn'da 50.000 İsviçre frangı sermaye ile 1 Mart 1989'da kurulmuş bulunan Magic Box Incorporated AG adlı şirket tarafından Türkiye'nin ilk özel televizyon kanalı olarak, "Star 1" adı ile kuruldu ve Almanya üzerinden 7 Mayıs 1990'da, her gün 18:00 ile 23:00 saatleri arasında test yayınına başladı.[2] 11 Mayıs günü yayın süresi 12 saate çıkarıldı ve yayın saatleri 13:00 ile 01:00 saatleri arasına çekildi.[3] 4 Ağustos 1990'da ise normal yayına başladı.[4] Magic Box Incorporated AG'nin Türkiye temsilcisi olarak 1990 yılının Aralık ayı başında kurulan Magic Box International'ın patronları ise, Rumeli Holding'in sahibi Cem Uzan, Yapı ve Ticaret A.Ş., İmar Bankası ve Adabank'ın sahibi olan babası Kemal Uzan ile Turgut Özal'ın büyük oğlu Ahmet Özal'dı.

Anayasanın 133. maddesine göre, Türkiye'de radyo ve televizyon yayınları TRT'nin elinde olduğundan özel televizyon kurulamıyordu. Yine anayasaya göre Türkiye'deki tüm vericiler TRT'nin elinde olduğundan TRT Türkiye'den Almanya'ya görüntü transferine, "Anayasa'ya göre özel Radyo ve TV yasak" gibi bir gerekçe ile izin vermedi. Avrupa'da bu nakilleri PTT/Telekom gibi kuruluşlar yapıyordu. Turgut Özal'ın talimatı ile 3517 sayılı yasayla TRT'nin radyo-televizyon vericileri ve gerek karasal linkler gerek uydu işletmeciliği ve frekans tahsisleri yetkisi PTT'ye devredildi. PTT bu yetki ile sonraki yıllarda Türksat uydusunun Türkiye'ye kazandırdı. İşte bu sayede Magic Box Haber görüntüleri PTT'den kiralanan link ile Deutschland Telekom üzerinden yapıldı. Haberlerin günlük video görüntüleri Star 1'de yayınlanmaya başlandı. TRT vericileri hiçbir zaman kullanılmadı çünkü Almanya'dan Eutelsat uydusundan yapılan yayın Türkiye'de 60 cm çapında çanak antenler ve uydu alıcı cihazlar ile izlenebiliyordu. Dönemin SHP'li yöneticileri, Genel Başkanları Erdal İnönü'nün "korsan TV" sözü üzerine Ankara, İstanbul, İzmir gibi birçok ilde kapatma davaları açtılar. Ancak Kırıkkale'de bir mahkeme bilirkişi raporları ile Türkiye'den yayın yapılmadığını ve kapatma olamayacağını karara bağladı. Bu karar yargıtay tarafından da onaylanınca Magic Box yayınlarının ve yurt dışından yapılan uydu yayınlarının önünde yasal bir engel kalmadı. Dönemin başbakanı Süleyman Demirel bu durumu Davos toplantısında "De Facto" bir durum, Türkiye'de çok sesli demokrasinin delili oldu." diyerek Anayasa ve Yasaların değiştirilmesi talimatı verdi. Anayasa değişti, 3984 sayılı RTÜK yasasının 25. maddesi TBMM'de kabul edilmişken Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefat etti. Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı, Tansu Çiller DYP Genel Başkanı ve Başbakan olarak bu yasanın Meclis'te kabul edilip yasalaşmasını 1994 yılında sağladı.

ATV HAKKINDA | ATV SAHİBİ KİM?

Dinç Bilgin tarafından kurulan 12 Temmuz 1993'te deneme yayınlarına başladı, 9 Eylül 1993'te normal yayına geçti.

atv, 90'lı yıllarda TRT, Star TV, Show TV ve Kanal D'den sonra yayınladığı Süper Baba, İkinci Bahar, Çiçek Taksi, Tatlı Kaçıklar, Mahallenin Muhtarları, İlişkiler, Gurbetçiler, Sıcak Saatler, Baba Evi, Böyle Mi Olacaktı, Affet Bizi Hocam gibi yerli dizileriyle de büyük seyirci kitlesine sahip olmuştur.

Prima TV, Kiss TV, Yeni TV, Sabah, Yeni Asır, Bugün, Asabi, Ateş, Yeni Yüzyıl, Takvim ve Fotomaç gazeteleri, Kiss FM, Yeni Radyo, Romantik Radyo, Şık FM, Radyo Sport, Aktüel, Şamdan, Para, Sinema ve birçok dergileri ile Merkez Medya Grubu'nu oluşturuldu.

Tartışma programlarında çığır açan Siyaset Meydanı'nda 1994 yılında yayınlanan ilk sezonu atv'ye çok büyük reyting sağlamıştır.

Mayıs 2005 yılında Ciner Grubu tarafından satın alındı. 1 Nisan 2007'de tarihi içlerinde Kanal 1 ve Sabah gazetesinin de bulunduğu birçok televizyon kanalı ve gazeteye Merkez Medya Grubu iştirakleri dahil TMSF tarafından el konuldu. 2007 yılında gerçekleştirilen ihale sonucu atv ve Sabah gazetesinin sahibi Merkez Yayıncılık, Çalık Holding'in sahibi olduğu Turkuvaz A.Ş.'ye satılmıştır. Hâlen Turkuvaz Medya Grubu'na bağlı olarak yayınlarını sürdürmektedir. 2013 Aralık ayında Kalyon İnşaat sahibi olduğu Zirve Holding patronu Orhan Cemal Kalyoncu tarafından satıldı. Hâlen a2, a Haber, a Spor, a News, minikaGO, a Para, Radyo Turkuvaz, Vav Radyo, Sabah gazetesi, Yeni Asır gazetesi, Takvim gazetesi ve Fotomaç gazetesi bünyesinde bulunmaktadır.

Atv, 4 Eylül 2013'ten itibaren 16:9 geniş ekran formatına geçmiştir.