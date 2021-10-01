12 Kasım 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
12 Kasım 2021 Cuma günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 12 Kasım 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...
Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 12 Kasım 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
12 KASIM 2021 CUMA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
12 Kasım 2021 Cuma günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
11:15
Cebelitarık Milli Takımı
Basın Toplantısı
Spor Smart, Smart Spor HD
16:00
Burkina Faso - Nijer
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube
16:00
Cibuti - Cezayir
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube
17:00
Stefan Kuntz
Basın Toplantısı
TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber, Spor Smart, Smart Spor HD
17:00
Yunanistan - Belarus
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
18:00
Milli Takım
Antrenman
TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber
19:00
Gabon - Libya
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube
19:00
Gine - Gine Bissau
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube
20:00
Moldova - İskoçya
2022 Dünya Kupasi Eleme
S Sport Plus, S Sport
20:00
Norveç - Finlandiya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
20:00
İsveç - Bosna Hersek
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
20:00
Sırbistan - Faroe Adaları
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
20:00
Rusya - Slovakya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
20:00
Azerbaycan - Avusturya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
22:00
Angola - Mısır
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube
22:00
Sudan - Fas
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube
22:00
Belçika - Türkiye
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
A Spor
22:45
Avusturya - İsrail
2022 Dünya Kupasi Eleme
Yayın Yok
22:45
İngiltere - Arnavutluk
2022 Dünya Kupasi Eleme
S Sport Plus
22:45
İtalya - İsviçre
2022 Dünya Kupasi Eleme
S Sport Plus, S Sport, CBC Sport
22:45
Bohemians 1905 - Shamrock Rovers
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:45
Derry City - Sligo Rovers
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:45
St. Patricks - Finn Harps
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
23:00
Sporting Gijon - Real Sociedad B
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
23:00
Oss - Helmond
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV