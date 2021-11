Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 12 Kasım 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

12 KASIM 2021 CUMA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

12 Kasım 2021 Cuma günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.



11:15

Cebelitarık Milli Takımı

Basın Toplantısı

Spor Smart, Smart Spor HD



16:00

Burkina Faso - Nijer

2022 Dünya Kupasi Eleme

FIFA Youtube



16:00

Cibuti - Cezayir

2022 Dünya Kupasi Eleme

FIFA Youtube



17:00

Stefan Kuntz

Basın Toplantısı

TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber, Spor Smart, Smart Spor HD



17:00

Yunanistan - Belarus

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV



18:00

Milli Takım

Antrenman

TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber



19:00

Gabon - Libya

2022 Dünya Kupasi Eleme

FIFA Youtube



19:00

Gine - Gine Bissau

2022 Dünya Kupasi Eleme

FIFA Youtube



20:00

Moldova - İskoçya

2022 Dünya Kupasi Eleme

S Sport Plus, S Sport



20:00

Norveç - Finlandiya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV



20:00

İsveç - Bosna Hersek

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV



20:00

Sırbistan - Faroe Adaları

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV



20:00

Rusya - Slovakya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV



20:00

Azerbaycan - Avusturya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV



22:00

Angola - Mısır

2022 Dünya Kupasi Eleme

FIFA Youtube



22:00

Sudan - Fas

2022 Dünya Kupasi Eleme

FIFA Youtube



22:00

Belçika - Türkiye

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

A Spor



22:45

Avusturya - İsrail

2022 Dünya Kupasi Eleme

Yayın Yok



22:45

İngiltere - Arnavutluk

2022 Dünya Kupasi Eleme

S Sport Plus



22:45

İtalya - İsviçre

2022 Dünya Kupasi Eleme

S Sport Plus, S Sport, CBC Sport



22:45

Bohemians 1905 - Shamrock Rovers

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



22:45

Derry City - Sligo Rovers

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



22:45

St. Patricks - Finn Harps

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



23:00

Sporting Gijon - Real Sociedad B

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



23:00

Oss - Helmond

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV