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12 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? |Gelinim Mutfakta 12 Kasım puanları

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 12 Kasım Salı Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...

12 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? |Gelinim Mutfakta 12 Kasım puanları

 Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Hanım ve gelini Naciye mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar! 

Kanal D Gelinim Mutfakta 12 Kasım canlı izlemek için linki tıklayınız

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ

Midye Dolma nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Midye Dolma tarifiMidye Dolma nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Midye Dolma tarifi

KAYNANALARIN PUANLARI

Hanım Kaynana:

Naciye Gelin: 4 puan (kendi gelini)

Melike gelin: 2 puan

Elif Gelin: 5 puan                                          

Duygu Gelin: 1 puan

Çiğdem Kaynana:

Elif Gelin:  puan  (kendi gelini)

Melike Gelin:  puan

Naciye gelin:  puan

Duygu Gelin:  puan

Şaheste kaynana:

Melike Gelin 4 puan (kendi gelini)

Duygu gelin: 5 puan

Elif Gelin: 2 puan                                                                     

Naciye Gelin: 1 puan

Aysel Kaynana:

Duygu gelin: 4 (kendi gelini)

Naciye gelin: 1 puan

Elif gelin: 5 puan 

Melike gelin:4 puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "..." oldu Günün en düşük puanını ise  "..." aldı

***Çeyrek altını alan gelin ise ".." oldu***

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