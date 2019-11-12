12 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? |Gelinim Mutfakta 12 Kasım puanları

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Hanım ve gelini Naciye mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar!

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ

Midye Dolma nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Midye Dolma tarifi

KAYNANALARIN PUANLARI

Hanım Kaynana:

Naciye Gelin: 4 puan ( kendi gelini)

Melike gelin: 2 puan

Elif Gelin: 5 puan

Duygu Gelin: 1 puan

Çiğdem Kaynana:

Elif Gelin: puan ( kendi gelini)

Melike Gelin: puan

Naciye gelin: puan

Duygu Gelin: puan

Şaheste kaynana:

Melike Gelin 4 puan (kendi gelini)

Duygu gelin: 5 puan

Elif Gelin: 2 puan

Naciye Gelin: 1 puan

Aysel Kaynana:

Duygu gelin: 4 (kendi gelini)

Naciye gelin: 1 puan

Elif gelin: 5 puan

Melike gelin:4 puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "..." oldu Günün en düşük puanını ise "..." aldı