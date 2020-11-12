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12 Kasım spor manşetleri | Günün spor manşetleri

Spor manşetlerinde bugün, A Milli Futbol Takımımızın, Hırvatistan ile oynadığı ve 3-3 berabere kaldığı hazırlık maçı geniş yer buluyor. İşte 12 Kasım günün spor manşetleri...

12 Kasım spor manşetleri | Günün spor manşetleri 1126