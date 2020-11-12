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  3. 12 Kasım su kesintisi 2020 | Sular ne zaman gelecek?

12 Kasım su kesintisi 2020 | Sular ne zaman gelecek?

İSKİ'nin resmi internet sitesinde, 12 Kasım Perşembe günü yayımlanan bilgide, İstanbul'un ilçelerinde yaşanacak su kesintileri açıklandı. Biz de haberimizde, 12 Kasım Perşembe su kesintisi bilgisine ve Sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabına yer verdik. İşte İstanbul su kesintisi 12 Kasım Perşembe

12 Kasım su kesintisi 2020 | Sular ne zaman gelecek?

12 Kasım Perşembe günü gerçekleşmesi beklenen su kesintilerini İSKİ, resmi internet sayfasından yayımladı. Herkesin çokça baktığı bu konuyla ilgili biz de haberimizde bu bilgilere detaylarıyla yer verdik. Peki sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi yaşanacak o ilçeler...

SU KESİNTİSİ 12 KASIM PERŞEMBE 2020

ARIZA KESİNTİ

İSKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanan bilgiler kapsamında, kentte planlı su kesintisi bulunmamaktadır. 

İSKİ resmi web sitesine kesinti bilgisi girildiği takdirde haberimiz güncellenecektir.

 

İSKİ ÇALIŞMA SAATLERİ

İSKİ, hafta içi her gün 08:30 – 12:00 / 13:00 – 16:30 saatleri arasında; Cumartesi günü ise 09:00 – 13:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İSKİ, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar ile 1 Ocak, 1 Mayıs, 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatiller günlerinde hizmet vermez.

İSKİ ÇALIŞMA SAATLERİ

İSKİ, hafta içi her gün 08:30 – 12:00 / 13:00 – 16:30 saatleri arasında; Cumartesi günü ise 09:00 – 13:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İSKİ, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar ile 1 Ocak, 1 Mayıs, 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatiller günlerinde hizmet vermez.

Berna Akkaya
Editör


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