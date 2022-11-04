İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen "Afet İletişim Çalıştayı"na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye genelinde tatbikat yapılacağını açıkladı. Bakan Süleyman Soylu, ilk kez tatbikat yapılacağını ifade ederek, radyo ve televizyonların tatbikat anonsu geçeceğinin bilgisini verdi. Bu kapsamda akıllarında soru işareti bulunan vatandaşlar 12 Kasım tatbikatı nedir? 12 Kasım tatbikatı ne zaman, nasıl yapılacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

12 KASIM TATBİKATI NEDİR?

12 Kasım 2022 Cumartesi günü yapılacak olan tatbikat deprem tatbikatı olacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre tatbikat Düzce depreminin yıl dönümünde saat 18.57'de yapılacak. Bakan Soylu, ilk kez ülke tatbikatı yapılacağını, radyo ve televizyonların tatbikat anonsu geçeceğini ifade etti.

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Bakan Süleyman Soylu şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarımızın, insanlarımızın deprem anında neler yapabileceğini yeniden hatırlamaları devletin en temel görevlerinden bir tanesidir. 12 Kasım saat 18.57, Düzce depreminin yıl dönümü. Yüzlerce insanımızı kaybettiğimiz, ülke olarak büyük bir üzüntü ve travma yaşadığımız depremin yıl dönümünde ilk kez ülke tatbikatı gerçekleştireceğiz. O tatbikatta da birçok yeniliklerimiz söz konusu olacak”

12 KASIM TATBİKATI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Bakan Süleyman Soylu, 12 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 18.57'de yapılacak tatbikat için şunları dedi:

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"12 Kasım'da 18.57’de ilk kez bir ülke tatbikatı yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye’ye aynı anda mesaj gelecek."