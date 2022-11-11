Günlerdir gündemde olan, Süleyman Soylu'nun duyurduğu ardından AFAD Başkanı Yunus Sezer'in detaylarını aktardığı büyük tatbikata sayılı saatler kaldı. Tatbikat gününün yaklaşmasıyla birlikte detaylar da internetten araştırılmaya başlandı. Peki 12 Kasım tatbikatta ne yapılacak? Neden tatbikat yapılıyor? Tatbikat saat kaçta? İşte merak edilen soruların yanıtları...

12 KASIM TATBİKATTA NE YAPILACAK?

AFAD Başkanı Yunus Sezer'in "Bilgilendirme SMS'i göndereceğiz. Bu tatbikata dikkat çekeceğiz ve herkesin katılımını bekleyeceğiz. Önce bir sesli uyarı gelecek, 'Türkiye genelinde deprem anı ülke tatbikatıdır, bütün vatandaşlarımız tatbikata katılacaktır' duyurusu yapılacak. 12 Kasım'da tatbikat anında televizyon ve radyolardan mesajımız iletilecek." şeklinde açıkladığı 12 Kasım tatbikatında vatandaşlar, çök kapan tutun yaparak olası bir şiddetli deprem anında ne yapması gerektiğini canlandıracak.

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NEDEN TATBİKAT YAPILIYOR?

Düzce depreminin seneyi devriyesinde yapılacak olan bu tatbikat bir deprem tatbikatı olacak. Deprem sırasında ne yapılması, nasıl davranılması gerektiği konusunda tecrübe edinmek için ülke genelinde gerçekleştirilecek.

TATBİKAT SAAT KAÇTA?

12 Kasım tarihinde yapılacağı duyurulan tatbikat, Düzce Depremi'nin gerçekleştiği saat olan 18:57'de tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak başlayacak.