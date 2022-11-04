12 Kasım'da ne tatbikatı var 2022? 12 Kasım tatbikatı nasıl olacak?

Bakan Soylu'nun 12 Kasım'da tatbikat yapılacağına dair duyuru yapması üzerine "12 Kasım'da ne tatbikatı var 2022? 12 Kasım tatbikatı nasıl olacak?" sorularının yanıtları internette araştırılmaya başlandı. İşte merak edilen soruların yanıtları...

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12 Kasım'da ne tatbikatı var 2022? 12 Kasım tatbikatı nasıl olacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "12 Kasım'da 18.57’de ilk kez bir ülke tatbikatı yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye’ye aynı anda mesaj gelecek" şeklinde tatbikat duyurusu yapmıştı. Duyurunun ardından vatandaşlar, tatbikat ile ilgili merak ettiklerini internetten aratmaya başladı. Peki 12 Kasım'da ne tatbikatı var 2022? 12 Kasım tatbikatı nasıl olacak? İşte detaylar...

12 Kasım'da ne tatbikatı var 2022? 12 Kasım tatbikatı nasıl olacak?

12 KASIM'DA NE TATBİKATI VAR 2022?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Afet İletişim Çalıştayı"na katılmış, burada yaptığı konuşmada, 1999 yılında Düzce depreminin yaşandığı, 12 Kasım günü, saat 18.57'de ülke genelinde deprem tatbikatı yapılacağını açıklayarak, "Geçen yıl tüm okul ve üniversitelerde tatbikat yaptık. Bu yıl gene yapacağız ama 12 Kasım, saat 18.57'de bir tatbikatımız var, 'Çök, kapan ve tutun'. Çok basit bir tatbikat. Bir deprem olduğu zaman birinci yapmamız gereken hareket, çökeceğiz bir sandalyenin ya da bir masanın yanına. Başımızı kapatıp depremin geçmesini bekleyeceğiz. Birinci hayat kurtaran harekettir. Bunun tatbikatını saat 18.57'de yapacağız. Radyolar, televizyonlar tatbikat anonsu geçecekler aynı anda. Otomatik olarak geçecek. Düğmeye basılacak ve sisteme otomatik atılacak tatbikat anonsu. HAY Sistemi üzerinden birkaç dakika tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelmiş olacak." şeklinde konuşmuştu.

Duyurunun ardından tatbikat ile ilgili merak edilenler oldu. Peki 12 Kasım'da yapılacak olan bu tatbikat ne tatbikatı?

Düzce depreminin seneyi devriyesinde yapılacak olan bu tatbikat bir deprem tatbikatı olacak. Deprem sırasında ne yapılması, nasıl davranılması gerektiği konusunda tecrübe edinmek için ülke genelinde gerçekleştirilecek.

12 Kasım'da ne tatbikatı var 2022? 12 Kasım tatbikatı nasıl olacak?

12 KASIM TATBİKATI NASIL OLACAK?

Bakan Soylu'nun duyurduğu gibi tatbikat zamanında ülke genelinde gelinde cep telefonlarına mesaj gönderilecek. Ayrıca radyo ve televizyonlarda da tatbikat anonsu geçilecek.

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