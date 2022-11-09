12 Kasım'da yapılacak olan tatbikat hakkında açıklama yapan AFAD Başkanı Sezer: "Tatbikat anında televizyon ve radyolardan mesajımız iletilecek"

Düzce Depremi'nin yıldönümünde, 12 Kasım'da gerçekleştirilecek olan büyük tatbikat hakkında canlı yayında açıklamalarda bulunan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer, “Bir siren sesine yer vermeyeceğiz, korkuya neden olmasın diye. Vatandaşlarımızdan sadece 'çök-kapan ve tutun' hareketini bekliyoruz. Toplanma alanlarına gitmelerini bu tatbikatta planlamadık” şeklinde konuştu.

EKSİKLERİMİZİ TESPİT EDİYORUZ

NTV canlı yayınına katılarak açıklama yapan Sezer şu ifadelere yer verdi:

''Öncelikle burada değişik vesilelerle vatandaşlara tatbikatı duyurduk. Tatbikatın öncesinde büyük bir hazırlığımız oldu. Afetle ilgili bir yol haritası belirledik. Geçen yıl eğitim yılımızda ve bu vesileyle 56 milyon insana afet farkındalığı noktasında ulaştık. Başta sosyal medya hesaplarımızdan tatbikatın nasıl olacağını paylaşıyoruz. Öncesi ve sonrası yapılacaklarla ilgili kamu spotları da yayımladık.

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Bu tatbikatlar ülke kapasitesini kullanmayı yoğun bir şekilde öğreniyoruz ve eksiklerimizi tespit ediyoruz.

Bugün, cuma ve cumartesi günü 3 tane bilgilendirme SMS'i göndereceğiz. Bu tatbikata dikkat çekeceğiz ve herkesin katılımını bekleyeceğiz. Önce bir sesli uyarı gelecek, 'Türkiye genelinde deprem anı ülke tatbikatıdır, bütün vatandaşlarımız tatbikata katılacaktır' duyurusu yapılacak. 12 Kasım'da tatbikat anında televizyon ve radyolardan mesajımız iletilecek.

Bir siren sesine yer vermeyeceğiz, korkuya neden olmasın diye. Vatandaşlarımızdan sadece 'çök-kapan ve tutun' hareketini bekliyoruz. Toplanma alanlarına gitmelerini bu tatbikatta planlamadık.

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Bizim sitelerimizden paylaştıklarımız önerileri okumalarını rica ediyoruz. Burası bir deprem ülkesi. Öncelikle aile planlarımızı yapmamız gerekiyor. 'Biz aile olarak ne yapabiliriz, nasıl buluşacağız, haberleşeceğiz' diye sorulmalı. Çök-kapan-tutun yapabileceğimiz yerleri tespit etmemiz gerekiyor.

Biz afet sonrasında kesinlikle telefon görüşmelerini istemiyoruz, çünkü hatlarda yoğunluk olabiliyorlar ya da kesilme gerçekleşebiliyor. Bizim uygulamamız üzerinden ya da SMS üzerinden haberleşmelerini rica ediyoruz''