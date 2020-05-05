12. kattan düşen genç, feci şekilde can verdi!

Adana'da 14 katlı ticaret merkezinin 12. katın aşağıya düşen 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri talihsiz gencin düşme sebebine ilişkin çalışma başlattı. Olayın intihar mı cinayet mi olduğu araştırılıyor.