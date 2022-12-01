12 kilo esrarı sargı bezlelerinin arasında sakladılar

Ankara' da Sargı bezi yüklü tırla piyasa değeri 2,5 milyon lira değerinde olan 12 kilo 250 gram esrarı çalışan 3 şüpheli hastaneye sokmaya çalıştı.

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12 kilo esrarı sargı bezlelerinin arasında sakladılar

Sargı bezi yüklü tırla piyasa değeri 2,5 milyon lira değerinde olan 12 kilo 250 gram esrarı Ankara'ya sokmaya çalışan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ OTOMOBİL VE TIR DURDURULDU

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'ya Şanlıurfa'dan uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışmalarda şüpheli bir otomobil ile tır belirledi. Takibe alınan araçları şehre giriş yaptığı Ankara-Niğde Otoyolu Gölbaşı istikametinde durduran polis ekipleri, narkotik köpeği İda ve Toma eşliğinde söz konusu tırda yaptıkları aramada 12 kilo 250 gram esrar ele geçirdi. H.İ.P., M.P. ve F.P. isimli 3 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 2,5 milyon lira olduğu öğrenildi.

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ŞÜPHELİLERİN AKRABA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Zanlıların polise yakalanmamak için uyuşturucu taşıdıkları tırın birkaç kilometre ötesine "artçı" olarak tabir edilen otomobil yerleştirdikleri, seyir halindeki otomobilin sürücüsü H.İ.P.'nin yolda gördüğü şüpheli durumları tırdaki M.P. ve F.P.'ye ilettiği öğrenildi. Öte yandan H.İ.P.'nin M.P.'nin ağabeyi olduğu, M.P.'nin de F.P. ile evli olduğu ortaya çıktı.

HASTANEYE SARGI BEZİ GÖTÜRME BAHANESİYLE ESRAR TAŞIMIŞLAR

Esrarın tırın "kafa" olarak tabir edilen bölmesinde yapılan aramalarda ele geçirildiği aktarıldı. Şüphelilerin kullandıkları tırın dorsesine koliler halinde sargı bezi yükledikleri ve bu bezleri Ankara'da bir hastaneye satmak üzere yola çıktıkları, bu sayede de uyuşturucu maddeleri kamufle edebileceklerini düşündükleri öğrenildi.

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