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  3. 12 Mart 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

12 Mart 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

12 Mart 2022 Cumartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 12 Mart 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

12 Mart 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 12 Mart 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 12 Mart 2022 Cumartesi maç programı...

12 MART 2022 CUMARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR,SÜPER LİG  KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

12 Mart 2022 Cumartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

10:00
Kashiwa Reysol - Avispa Fukuoka
Japonya J.League

Bilyoner TV

10:00
Daejeon Citizen - Anyang
Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV

10:30
Suwon City - Pohang
Güney Kore K-League

Bilyoner TV

11:00
Kawasaki Frontale - Nagoya
Japonya J.League

Bilyoner TV

11:00
Tom Tomsk - Kamaz
Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

11:45
Macarthur Bulls - WS Wanderers
Avustralya A Ligi

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

11:45
Melbourne City - Melbourne Victory
Avustralya A Ligi

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

12:00
Yenisey - M.Lipetsk
Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

13:30
Ümraniyespor - Altınordu
Spor Toto 1. Lig

Ertelendi

13:30
Hatayspor - Fatih Karagümrük
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1 

14:00
Spartak Moskova 2 - SKA Khabarovsk
Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

14:00
Torpedo Moskova - Baltika
Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

14:00
Veles Moskova - Tekstilshtik
Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

14:00
Ufa - Nizhny Novgorod
Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

14:45
Hvidovre IF - Helsingor
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

15:30
Hamburg - Erzgebirge Aue
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

15:30
Paderborn - F.Düsseldorf
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV

15:30
Dynamo Dresden - St.Pauli
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV,

15:30
Brighton - Liverpool
İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

15:30
Barnsley - Fulham
İngiltere Championship

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

15:30
Tallina Kalev - Kuressaare
Estonya Premium Liga

Bilyoner TV

15:30
Neftekhimik - Akron Togliatti
Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

15:45
Sebail - Keşla
Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

16:00
BB Erzurumspor - Samsunspor
Spor Toto 1. Lig

Ertelendi

16:00
Altay - Y.Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig

 Bein Sports 2

16:00
Kasımpaşa - Ç.Rizespor
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00
Levante - Espanyol
İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

16:00
Jammerbugt - Vendsyssel
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00
Alania Vladikavkaz - Olimp Dolgoprudny
Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

16:00
Volgograd - Orenburg
Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

16:00
Lecce - Brescia
İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00
Reggina - Perugia
İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00
Ternana - Cosenza
İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00
Dziugas Telsiai - Riteriai
Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

16:30
Dornbirn - Horn
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

16:30
Arsenal Tula - Dinamo Moskova
Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

16:45
Dubai - Al Wasl
BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

17:00
Salernitana - Sassuolo
İtalya Serie A

S Sport Plus, Bilyoner TV

17:00
Spezia - Cagliari
İtalya Serie A

 S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

17:00
Slaven Belupo - Istra 1961
Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

17:00
Ajaccio - Bastia
Fransa Ligue 2

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

17:00
Auxerre - Sochaux
Fransa Ligue 2

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

17:00
Domzale - Radomlje
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

17:00
Senica - Michalovce
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

17:00
Zlate Moravce - Mikulas
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

17:00
SKF Sered - Zilina
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

17:00
Slovan Bratislava - Ruzomberok
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

17:00
Kuban - Volgar Astrakhan
Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

17:00
Warta - Gornik Zabrze
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

17:00
Domzale - Radomlje
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

17:00
Senica - Michalovce
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

17:00
Zlate Moravce - Mikulas
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

17:00
SKF Sered - Zilina
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

17:00
Slovan Bratislava - Ruzomberok
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

17:00
Bohemians - Mlada Boleslav
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00
Hradec Kralove - Fastav Zlin
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00
Slovacko - Banik Ostrava
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:30
Augsburg - Mainz
Almanya Bundesliga

Ertelendi

17:30
Freiburg - Wolfsburg
Almanya Bundesliga

Bein Sports 4, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

17:30
Hoffenheim - Bayern Münih
Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

17:30
Union Berlin - Stuttgart
Almanya Bundesliga

Bein Sports Max 1, Bilyoner TV

18:00
Brentford - Burnley
İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

18:00
Sabah Bakü - Karabağ
Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

18:00
Peterborough - Stoke
İngiltere Championship

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

18:00
Birmingham - Hull City
İngiltere Championship

Bilyoner TV

18:00
Narva - Tammeka
Estonya Premium Liga

Bilyoner TV

18:00
Krasnodar 2 - Fakel Voronej
Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

18:00
Suduva - Banga
Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

18:00
Coquimbo Unido - Nublense
Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

18:00
Hamilton - Dunfermline
İskoçya Championship

Bilyoner TV

18:00
Inverness - Arbroath
İskoçya Championship

Futbol
18:00
Morton - Partick
İskoçya Championship

Bilyoner TV

18:00
Queen of South - Raith
İskoçya Championship

Bilyoner TV

18:15
Granada - Elche
İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV, D Smart Youtube

18:15
Mechelen - Charleroi
Belçika Pro League

Bilyoner TV

18:15
Benevento - Crotone
İtalya Serie B

Bilyoner TV

18:15
Frosinone - Alessandria
İtalya Serie B

Bilyoner TV

18:15
Monza - Vicenza
İtalya Serie B

Bilyoner TV

18:15
Pordenone - Como
İtalya Serie B

Bilyoner TV

18:15
Spal - Ascoli
İtalya Serie B

Bilyoner TV

18:30
Estoril - Portimonense
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

18:30
Famalicao - Santa Clara
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

18:30
Sparta Rotterdam - G.A. Eagles
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

19:00
Menemenspor - Boluspor
Spor Toto 1. Lig Ertelendi

Ertelendi

19:00
Trabzonspor - Göztepe
Spor Toto Süper Lig

 Bein Sports 1

19:00
Montpellier - Nice
Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

19:00
Alianza Atl. - San Martin
Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

19:00
Lokomotiv Moskova - CSKA Moskova
Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

19:00
Admira - SV Ried
Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

19:00
Altach - TSV Hartberg
Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

19:15
Al Wahda - Al Ain
BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

19:30
Piast Gliwice - Lechia Gdansk
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

20:00
Sampdoria - Juventus
İtalya Serie A

 S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

20:00
Hajduk Split - Dinamo Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00
FC Zurich - St.Gallen
İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00
Viktoria Plzen - Teplice
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

20:30
Monchengladbach - Hertha Berlin
Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

20:30
Manchester Utd - Tottenham
İngiltere Premier Lig

İçtimai TV, S Sport, S Sport Plus

20:30
Villarreal - Celta Vigo
İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

20:30
Cercle Brugge - Kortrijk
Belçika Pro League

Bilyoner TV

20:30
Zulte Waregem - KAS Eupen
Belçika Pro League

Bilyoner TV

20:30
Levadia - Legion
Estonya Premium Liga

Bilyoner TV

20:45
Groningen - NEC Nijmegen
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00
Arouca - Paços Ferreira
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

21:00
New York City - Montreal Impact
MLS

Bilyoner TV

21:00
Amiens - Nancy
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00
Caen - Toulouse
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00
Dunkerque HB - Pau
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00
Grenoble - Rodez
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00
Guingamp - Quevilly Rouen
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00
Le Havre - Nimes
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00
Paris FC - Niort
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00
Valenciennes - JDA Dijon
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:15
Carlos Mannucci - FC Carlos Stein
Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

21:30
Columbus Crew - Toronto FC
MLS

Bilyoner TV

21:30
Miami FC - Los Angeles FC
MLS

S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00
Cracovia Krakow - Pogon Szczecin
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

22:30
Heidenheim - Werder Bremen
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

22:30
Sion - Lugano
İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

22:45
Milan - Empoli
İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

22:45
Oostende - Club Brugge
Belçika Pro League

Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

22:45
Lommel - RWDM
Belçika 1. B Ligi

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23:00
Getafe - Valencia
İspanya La Liga

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23:00
Troyes - Nantes
Fransa Ligue 1

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23:00
RKC Waalwijk - Heerenveen
Hollanda Eredivisie

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23:30
Belenenses - Boavista
Portekiz Liga NOS

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23:30
Seattle Sounders - LA Galaxy 2
MLS

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23:30
Melgar - Alianze Lima
Peru Primera-Apertura

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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