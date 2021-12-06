12 Mart 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
12 Mart 2022 Cumartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 12 Mart 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 12 Mart 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 12 Mart 2022 Cumartesi maç programı...
12 MART 2022 CUMARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
12 Mart 2022 Cumartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
10:00
Kashiwa Reysol - Avispa Fukuoka
Japonya J.League
Bilyoner TV
10:00
Daejeon Citizen - Anyang
Güney Kore 2.Ligi
Bilyoner TV
10:30
Suwon City - Pohang
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
11:00
Kawasaki Frontale - Nagoya
Japonya J.League
Bilyoner TV
11:00
Tom Tomsk - Kamaz
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
11:45
Macarthur Bulls - WS Wanderers
Avustralya A Ligi
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
11:45
Melbourne City - Melbourne Victory
Avustralya A Ligi
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
12:00
Yenisey - M.Lipetsk
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
13:30
Ümraniyespor - Altınordu
Spor Toto 1. Lig
Ertelendi
13:30
Hatayspor - Fatih Karagümrük
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
14:00
Spartak Moskova 2 - SKA Khabarovsk
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
14:00
Torpedo Moskova - Baltika
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
14:00
Veles Moskova - Tekstilshtik
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
14:00
Ufa - Nizhny Novgorod
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
14:45
Hvidovre IF - Helsingor
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
15:30
Hamburg - Erzgebirge Aue
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 4, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
15:30
Paderborn - F.Düsseldorf
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV
15:30
Dynamo Dresden - St.Pauli
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV,
15:30
Brighton - Liverpool
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
15:30
Barnsley - Fulham
İngiltere Championship
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV
15:30
Tallina Kalev - Kuressaare
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV
15:30
Neftekhimik - Akron Togliatti
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
15:45
Sebail - Keşla
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
16:00
BB Erzurumspor - Samsunspor
Spor Toto 1. Lig
Ertelendi
16:00
Altay - Y.Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
16:00
Kasımpaşa - Ç.Rizespor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
16:00
Levante - Espanyol
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
16:00
Jammerbugt - Vendsyssel
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Alania Vladikavkaz - Olimp Dolgoprudny
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
16:00
Volgograd - Orenburg
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
16:00
Lecce - Brescia
İtalya Serie B
Bilyoner TV
16:00
Reggina - Perugia
İtalya Serie B
Bilyoner TV
16:00
Ternana - Cosenza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
16:00
Dziugas Telsiai - Riteriai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
16:30
Dornbirn - Horn
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
16:30
Arsenal Tula - Dinamo Moskova
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
16:45
Dubai - Al Wasl
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
17:00
Salernitana - Sassuolo
İtalya Serie A
S Sport Plus, Bilyoner TV
17:00
Spezia - Cagliari
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
17:00
Slaven Belupo - Istra 1961
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
17:00
Ajaccio - Bastia
Fransa Ligue 2
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
17:00
Auxerre - Sochaux
Fransa Ligue 2
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
17:00
Domzale - Radomlje
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
17:00
Senica - Michalovce
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
17:00
Zlate Moravce - Mikulas
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
17:00
SKF Sered - Zilina
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
17:00
Slovan Bratislava - Ruzomberok
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
17:00
Kuban - Volgar Astrakhan
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
17:00
Warta - Gornik Zabrze
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
17:00
Domzale - Radomlje
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
17:00
Senica - Michalovce
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
17:00
Zlate Moravce - Mikulas
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
17:00
SKF Sered - Zilina
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
17:00
Slovan Bratislava - Ruzomberok
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
17:00
Bohemians - Mlada Boleslav
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:00
Hradec Kralove - Fastav Zlin
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:00
Slovacko - Banik Ostrava
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:30
Augsburg - Mainz
Almanya Bundesliga
Ertelendi
17:30
Freiburg - Wolfsburg
Almanya Bundesliga
Bein Sports 4, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
17:30
Hoffenheim - Bayern Münih
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
17:30
Union Berlin - Stuttgart
Almanya Bundesliga
Bein Sports Max 1, Bilyoner TV
18:00
Brentford - Burnley
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
18:00
Sabah Bakü - Karabağ
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
18:00
Peterborough - Stoke
İngiltere Championship
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV
18:00
Birmingham - Hull City
İngiltere Championship
Bilyoner TV
18:00
Narva - Tammeka
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV
18:00
Krasnodar 2 - Fakel Voronej
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
18:00
Suduva - Banga
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
18:00
Coquimbo Unido - Nublense
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
18:00
Hamilton - Dunfermline
İskoçya Championship
Bilyoner TV
18:00
Inverness - Arbroath
İskoçya Championship
Futbol
18:00
Morton - Partick
İskoçya Championship
Bilyoner TV
18:00
Queen of South - Raith
İskoçya Championship
Bilyoner TV
18:15
Granada - Elche
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV, D Smart Youtube
18:15
Mechelen - Charleroi
Belçika Pro League
Bilyoner TV
18:15
Benevento - Crotone
İtalya Serie B
Bilyoner TV
18:15
Frosinone - Alessandria
İtalya Serie B
Bilyoner TV
18:15
Monza - Vicenza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
18:15
Pordenone - Como
İtalya Serie B
Bilyoner TV
18:15
Spal - Ascoli
İtalya Serie B
Bilyoner TV
18:30
Estoril - Portimonense
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
18:30
Famalicao - Santa Clara
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
18:30
Sparta Rotterdam - G.A. Eagles
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
19:00
Menemenspor - Boluspor
Spor Toto 1. Lig Ertelendi
Ertelendi
19:00
Trabzonspor - Göztepe
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
19:00
Montpellier - Nice
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV
19:00
Alianza Atl. - San Martin
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
19:00
Lokomotiv Moskova - CSKA Moskova
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
19:00
Admira - SV Ried
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
19:00
Altach - TSV Hartberg
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
19:15
Al Wahda - Al Ain
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
19:30
Piast Gliwice - Lechia Gdansk
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
20:00
Sampdoria - Juventus
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
20:00
Hajduk Split - Dinamo Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
FC Zurich - St.Gallen
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
20:00
Viktoria Plzen - Teplice
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
20:30
Monchengladbach - Hertha Berlin
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
20:30
Manchester Utd - Tottenham
İngiltere Premier Lig
İçtimai TV, S Sport, S Sport Plus
20:30
Villarreal - Celta Vigo
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
20:30
Cercle Brugge - Kortrijk
Belçika Pro League
Bilyoner TV
20:30
Zulte Waregem - KAS Eupen
Belçika Pro League
Bilyoner TV
20:30
Levadia - Legion
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV
20:45
Groningen - NEC Nijmegen
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
21:00
Arouca - Paços Ferreira
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
21:00
New York City - Montreal Impact
MLS
Bilyoner TV
21:00
Amiens - Nancy
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Caen - Toulouse
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Dunkerque HB - Pau
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Grenoble - Rodez
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Guingamp - Quevilly Rouen
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Le Havre - Nimes
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Paris FC - Niort
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Valenciennes - JDA Dijon
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:15
Carlos Mannucci - FC Carlos Stein
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
21:30
Columbus Crew - Toronto FC
MLS
Bilyoner TV
21:30
Miami FC - Los Angeles FC
MLS
S Sport Plus, Bilyoner TV
22:00
Cracovia Krakow - Pogon Szczecin
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
22:30
Heidenheim - Werder Bremen
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 3, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
22:30
Sion - Lugano
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
22:45
Milan - Empoli
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
22:45
Oostende - Club Brugge
Belçika Pro League
Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
22:45
Lommel - RWDM
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
23:00
Getafe - Valencia
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
23:00
Troyes - Nantes
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV
23:00
RKC Waalwijk - Heerenveen
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
23:30
Belenenses - Boavista
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
23:30
Seattle Sounders - LA Galaxy 2
MLS
Bilyoner TV
23:30
Melgar - Alianze Lima
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV