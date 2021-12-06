12 Mart 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 12 Mart 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 12 Mart 2022 Cumartesi maç programı...

12 MART 2022 CUMARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

12 Mart 2022 Cumartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

10:00

Kashiwa Reysol - Avispa Fukuoka

Japonya J.League

Bilyoner TV

10:00

Daejeon Citizen - Anyang

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV

10:30

Suwon City - Pohang

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

11:00

Kawasaki Frontale - Nagoya

Japonya J.League

Bilyoner TV

11:00

Tom Tomsk - Kamaz

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

11:45

Macarthur Bulls - WS Wanderers

Avustralya A Ligi

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

11:45

Melbourne City - Melbourne Victory

Avustralya A Ligi

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

12:00

Yenisey - M.Lipetsk

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

13:30

Ümraniyespor - Altınordu

Spor Toto 1. Lig

Ertelendi

13:30

Hatayspor - Fatih Karagümrük

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

14:00

Spartak Moskova 2 - SKA Khabarovsk

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

14:00

Torpedo Moskova - Baltika

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

14:00

Veles Moskova - Tekstilshtik

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

14:00

Ufa - Nizhny Novgorod

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

14:45

Hvidovre IF - Helsingor

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

15:30

Hamburg - Erzgebirge Aue

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

15:30

Paderborn - F.Düsseldorf

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV

15:30

Dynamo Dresden - St.Pauli

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV,

15:30

Brighton - Liverpool

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

15:30

Barnsley - Fulham

İngiltere Championship

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

15:30

Tallina Kalev - Kuressaare

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV

15:30

Neftekhimik - Akron Togliatti

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

15:45

Sebail - Keşla

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

16:00

BB Erzurumspor - Samsunspor

Spor Toto 1. Lig

Ertelendi

16:00

Altay - Y.Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

16:00

Kasımpaşa - Ç.Rizespor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00

Levante - Espanyol

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

16:00

Jammerbugt - Vendsyssel

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00

Alania Vladikavkaz - Olimp Dolgoprudny

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

16:00

Volgograd - Orenburg

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

16:00

Lecce - Brescia

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00

Reggina - Perugia

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00

Ternana - Cosenza

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00

Dziugas Telsiai - Riteriai

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

16:30

Dornbirn - Horn

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

16:30

Arsenal Tula - Dinamo Moskova

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

16:45

Dubai - Al Wasl

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

17:00

Salernitana - Sassuolo

İtalya Serie A

S Sport Plus, Bilyoner TV

17:00

Spezia - Cagliari

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

17:00

Slaven Belupo - Istra 1961

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

17:00

Ajaccio - Bastia

Fransa Ligue 2

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

17:00

Auxerre - Sochaux

Fransa Ligue 2

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

17:00

Domzale - Radomlje

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

17:00

Senica - Michalovce

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

17:00

Zlate Moravce - Mikulas

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

17:00

SKF Sered - Zilina

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

17:00

Slovan Bratislava - Ruzomberok

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

17:00

Kuban - Volgar Astrakhan

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

17:00

Warta - Gornik Zabrze

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

17:00

Domzale - Radomlje

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

17:00

Senica - Michalovce

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

17:00

Zlate Moravce - Mikulas

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

17:00

SKF Sered - Zilina

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

17:00

Slovan Bratislava - Ruzomberok

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

17:00

Bohemians - Mlada Boleslav

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00

Hradec Kralove - Fastav Zlin

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00

Slovacko - Banik Ostrava

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:30

Augsburg - Mainz

Almanya Bundesliga

Ertelendi

17:30

Freiburg - Wolfsburg

Almanya Bundesliga

Bein Sports 4, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

17:30

Hoffenheim - Bayern Münih

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

17:30

Union Berlin - Stuttgart

Almanya Bundesliga

Bein Sports Max 1, Bilyoner TV

18:00

Brentford - Burnley

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

18:00

Sabah Bakü - Karabağ

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

18:00

Peterborough - Stoke

İngiltere Championship

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

18:00

Birmingham - Hull City

İngiltere Championship

Bilyoner TV

18:00

Narva - Tammeka

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV

18:00

Krasnodar 2 - Fakel Voronej

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

18:00

Suduva - Banga

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

18:00

Coquimbo Unido - Nublense

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

18:00

Hamilton - Dunfermline

İskoçya Championship

Bilyoner TV

18:00

Inverness - Arbroath

İskoçya Championship

Futbol

18:00

Morton - Partick

İskoçya Championship

Bilyoner TV

18:00

Queen of South - Raith

İskoçya Championship

Bilyoner TV

18:15

Granada - Elche

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV, D Smart Youtube

18:15

Mechelen - Charleroi

Belçika Pro League

Bilyoner TV

18:15

Benevento - Crotone

İtalya Serie B

Bilyoner TV

18:15

Frosinone - Alessandria

İtalya Serie B

Bilyoner TV

18:15

Monza - Vicenza

İtalya Serie B

Bilyoner TV

18:15

Pordenone - Como

İtalya Serie B

Bilyoner TV

18:15

Spal - Ascoli

İtalya Serie B

Bilyoner TV

18:30

Estoril - Portimonense

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

18:30

Famalicao - Santa Clara

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

18:30

Sparta Rotterdam - G.A. Eagles

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

19:00

Menemenspor - Boluspor

Spor Toto 1. Lig Ertelendi

Ertelendi

19:00

Trabzonspor - Göztepe

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:00

Montpellier - Nice

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

19:00

Alianza Atl. - San Martin

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

19:00

Lokomotiv Moskova - CSKA Moskova

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

19:00

Admira - SV Ried

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

19:00

Altach - TSV Hartberg

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

19:15

Al Wahda - Al Ain

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

19:30

Piast Gliwice - Lechia Gdansk

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

20:00

Sampdoria - Juventus

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

20:00

Hajduk Split - Dinamo Zagreb

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

FC Zurich - St.Gallen

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00

Viktoria Plzen - Teplice

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

20:30

Monchengladbach - Hertha Berlin

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

20:30

Manchester Utd - Tottenham

İngiltere Premier Lig

İçtimai TV, S Sport, S Sport Plus

20:30

Villarreal - Celta Vigo

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

20:30

Cercle Brugge - Kortrijk

Belçika Pro League

Bilyoner TV

20:30

Zulte Waregem - KAS Eupen

Belçika Pro League

Bilyoner TV

20:30

Levadia - Legion

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV

20:45

Groningen - NEC Nijmegen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00

Arouca - Paços Ferreira

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

21:00

New York City - Montreal Impact

MLS

Bilyoner TV

21:00

Amiens - Nancy

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Caen - Toulouse

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Dunkerque HB - Pau

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Grenoble - Rodez

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Guingamp - Quevilly Rouen

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Le Havre - Nimes

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Paris FC - Niort

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Valenciennes - JDA Dijon

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:15

Carlos Mannucci - FC Carlos Stein

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

21:30

Columbus Crew - Toronto FC

MLS

Bilyoner TV

21:30

Miami FC - Los Angeles FC

MLS

S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00

Cracovia Krakow - Pogon Szczecin

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

22:30

Heidenheim - Werder Bremen

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

22:30

Sion - Lugano

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

22:45

Milan - Empoli

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

22:45

Oostende - Club Brugge

Belçika Pro League

Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

22:45

Lommel - RWDM

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

23:00

Getafe - Valencia

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

23:00

Troyes - Nantes

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:00

RKC Waalwijk - Heerenveen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

23:30

Belenenses - Boavista

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

23:30

Seattle Sounders - LA Galaxy 2

MLS

Bilyoner TV

23:30

Melgar - Alianze Lima

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV