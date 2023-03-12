12 Mart 2023 Pazar hava durumu: Meteorolojinin uyarıları bitmiyor! O illerde sağanak yağmurlar şiddetini arttırıyor!

Mart ayının gelmesiyle beraber sağanak yağmurlar da etkisini göstermeye başladı. Ülke genelinde havalar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken yer yer sağanak yağmurların da birçok ili etkileyeceği uyarısı yapıldı. Meteoroloji sel ve su baskınlarına karşı uyarılarda bulunurken çığ tehlikesi ve kuvvetli rüzgar uyarısını da es geçmedi. İşte 12 Mart 2023 Pazar günü için il il hava tahminleri...

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12 Mart 2023 Pazar hava durumu: Meteorolojinin uyarıları bitmiyor! O illerde sağanak yağmurlar şiddetini arttırıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Mart 2023 Pazar günü hava tahmin raporlarına göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Giresun, Erzincan ve Tunceli ile Malatya'nın kuzey ve batı çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta Karadeniz ile Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Nevşehir ve Sinop çevrelerinin kuvvetli, Antalya'nın kuzey ve doğusunda çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde normallerinin 8-10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli, yurdun kuzeybatısında zamanla kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette; İç Anadolu'nun güney ve doğu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç, Doğu ve güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneyli yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta Karadeniz ile Konya, Aksaray, Nevşehir ve Sinop çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın kuzey ve doğusunda çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgarın, İç Anadolu'nun güney ve doğu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç, Doğu ve güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneyli yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

12 Mart 2023 Pazar hava durumu: Meteorolojinin uyarıları bitmiyor! O illerde sağanak yağmurlar şiddetini arttırıyor!

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve doğusunda, güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

12 Mart 2023 Pazar hava durumu: Meteorolojinin uyarıları bitmiyor! O illerde sağanak yağmurlar şiddetini arttırıyor!

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'de kuvvetli, Antalya'nın kuzey ve doğusunda çok kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuzey ve doğusunda çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

12 Mart 2023 Pazar hava durumu: Meteorolojinin uyarıları bitmiyor! O illerde sağanak yağmurlar şiddetini arttırıyor!

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin yükseklerinde beklenen yağışların yer yer karla karışık yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 19°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

12 Mart 2023 Pazar hava durumu: Meteorolojinin uyarıları bitmiyor! O illerde sağanak yağmurlar şiddetini arttırıyor!

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan ve Tunceli çevreleri ile Malatya'nın kuzey ve batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı çevreleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi, bölge genelinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

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