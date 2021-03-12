12 Mart Cuma günü geldi çattı. Her hafta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yazılarak, günlük ve dini konular ile ilgili bilgi ve öğütler içeren Cuma Hutbesinin bu haftaki konusu merakla bekleniyordu. Peki 12 Mart Cuma Hutbesi 2021 neden yayımlanmadı?

12 MART CUMA HUTBESİ 2021 NEDEN YAYIMLANMADI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaleme alarak her hafta Cum günleri Müslümanların okumasına sunduğu Cuma Hutbesi bu hafta yayımlanmadı. Konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Cuma hutbesi 5 Şubat 2021: İsra ve Miraç

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