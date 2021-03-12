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12 Mart Cuma Hutbesi 2021 neden yayımlanmadı?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her hafta yayımlanan Cuma hutbesinin bu hafta yayımlanmaması büyük şaşkınlık yarattı. Cuma namazı için camiye gelen vatandaşlara namaz öncesi okunan cuma hutbesi neden yayımlanması? 12 Mart Cuma Hutbesi 2021 neden yayımlanmadı?

12 Mart Cuma Hutbesi 2021 neden yayımlanmadı?

12 Mart Cuma günü geldi çattı. Her hafta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yazılarak, günlük ve dini konular ile ilgili bilgi ve öğütler içeren Cuma Hutbesinin bu haftaki konusu merakla bekleniyordu. Peki 12 Mart Cuma Hutbesi 2021 neden yayımlanmadı? 

12 MART CUMA HUTBESİ 2021 NEDEN YAYIMLANMADI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaleme alarak her hafta Cum günleri Müslümanların okumasına sunduğu Cuma Hutbesi bu hafta yayımlanmadı. Konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. 

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