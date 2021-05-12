12 Mayıs 2021 Çarşamba ATV Yayın Akışı |Kuruluş Osman ATV'de
12 Mayıs 2021 Çarşamba ATV yayın akışı araştırılıyor. ATV'de bu sabah "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı yayınlanacak. Akşam kuşağında ise Kuruluş Osman ATV'de...
12 Mayıs 2021 Çarşamba ATV yayın akışı nedir? ATV'de bugün hangi programlar var? 10.00'da "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı yayınlanacak. 13.00'da ise "ATV Gün Ortası" programı ekranlarda olacak. 20.30'da Kuruluş Osman ATV'de...
12 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI
06:35 Kuruluş Osman
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
19:40 Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:30 Kuruluş Osman
00:25 Bir Zamanlar Çukurova
03:05 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz