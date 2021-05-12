12 Mayıs 2021 Çarşamba ATV Yayın Akışı |Kuruluş Osman ATV'de

12 Mayıs 2021 Çarşamba ATV yayın akışı nedir? ATV'de bugün hangi programlar var? 10.00'da "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı yayınlanacak. 13.00'da ise "ATV Gün Ortası" programı ekranlarda olacak. 20.30'da Kuruluş Osman ATV'de...

12 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

06:35 Kuruluş Osman

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

19:40 Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:30 Kuruluş Osman

00:25 Bir Zamanlar Çukurova

03:05 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz