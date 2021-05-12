12 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal D Yayın Akışı |Sadakatsiz yeni bölümüyle Kanal D'de
12 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında "Neler Oluyor Hayatta?" programı var. Hemen ardından sevilen dizi "Yaprak Dökümü" ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise Hekimoğlu yeni bölümüyle Kanal D'de
12 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı nedir? Kanal D'de bugün hangi programlar var? 09.00'da "Neler Oluyor Hayatta?" programı yayınlanacak. Hemen ardından 11.00'da "Yaprak Dökümü" dizisi ekranlarda olacak. 20.00'da ise Sadakatsiz yeni bölümüyle Kanal D'de...
KANAL D 12 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
16:45 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:45 Hekimoğlu
SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Asya, Volkan ve Derin'in yaşadığı eve giderek herkesi şoke eden bir kayıt dinletir. Kayıtta kaçırma olayının tüm detayları olunca Derin köşeye sıkışır. Kaçırma olayının Asya ve Volkan'dan intikam almak için tezgahlaması işleri tersine çevirmeye yeter. Polisi de oyalamaktan suçlu görünen Derin'e bir darbe de Volkan'dan gelir.
(KANAL D)