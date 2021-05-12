12 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal D Yayın Akışı |Sadakatsiz yeni bölümüyle Kanal D'de

12 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı nedir? Kanal D'de bugün hangi programlar var? 09.00'da "Neler Oluyor Hayatta?" programı yayınlanacak. Hemen ardından 11.00'da "Yaprak Dökümü" dizisi ekranlarda olacak. 20.00'da ise Sadakatsiz yeni bölümüyle Kanal D'de...

KANAL D 12 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16:45 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:45 Hekimoğlu

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asya, Volkan ve Derin'in yaşadığı eve giderek herkesi şoke eden bir kayıt dinletir. Kayıtta kaçırma olayının tüm detayları olunca Derin köşeye sıkışır. Kaçırma olayının Asya ve Volkan'dan intikam almak için tezgahlaması işleri tersine çevirmeye yeter. Polisi de oyalamaktan suçlu görünen Derin'e bir darbe de Volkan'dan gelir.

(KANAL D)