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  3. 12 Mayıs 2021 Çarşamba Show TV Yayın Akışı |En Büyük Şaban Show TV'de

12 Mayıs 2021 Çarşamba Show TV Yayın Akışı |En Büyük Şaban Show TV'de

12 Mayıs 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Show TV'de bugün gündüz kuşağında "Bir Şansım Olsa" programı var. Akşam kuşağında ise Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor Show TV'de...

12 Mayıs 2021 Çarşamba Show TV Yayın Akışı |En Büyük Şaban Show TV'de

12 Mayıs 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı nedir? Show TV'de bugün hangi programlar var? 09.30'da "Bir Şansım Olsa" programı ekranlarda olacak. 13.00'da "Sevcan'la Lezzet Yolunda" programı yayınlanacak. Akşam 20.00'da ise sevilen program Güldür güldür Show Show TV'de...

SHOW TV 12 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

06:00. Aşk Laftan Anlamaz 

09:30 Bir Şansım Olsa (Tekrar) 

11:00 Atla Gel Şaban (Türk Filmi)

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür güldür Show

00.30 En Büyük Şaban

EN BÜYÜK ŞABAN KONUSU

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İyi bir adam olan Şaban, zengin olma hayalleri kurmaktadır. Hayallerini İstanbul’da gerçeğe dönüştürebileceğini düşünen Şaban, köydeki tarlasını satıp yola koyulur. İstanbul’a ayak bastığında yaptığı ilk iş ise amcasının oğlunu aramaktır. Bu sırada başına türlü belalar açmaktan geri kalmayan Şaban, saflığı sonucu bir adamdan Boğaz Köprüsü’nü satın aldığını düşünür. Dolandırıldığını anladıktan sonra adamın peşine düşer. Bu esnada zor durumda olan birine yardım eden Şaban, adamla çok iyi dost olur. Ancak ortada bir problem vardır. Yardımcı olduğu adam, Şaban’ı sadece içtiği zamanlarda hatırlamaktadır. Ayık olduğu zamanlarda ise Şaban’ın varlığından haberdar değildir. Bu şekilde kargaşa içinde geçen Şaban’ın hayatı parkta çiçek satan bir kıza vurulmasıyla bambaşka bir hal alır. Aşık olduğu görme engelli kıza yardım etmeye karar veren Şaban, kızın gözlerinin açılması için her şeyi yapmaya hazırdır.

(SHOW TV)

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