12 Mayıs 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
12 Mayıs 2022 Perşembe günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 12 Mayıs 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 12 Mayıs 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 12 Mayıs 2022 Perşembe maç programı...
12 MAYIS 2022 PERŞEMBE GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
12 Mayıs 2022 Perşembe gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
14:30
Galatasaray - Bursaspor
TFF Elit U15 Ligi
GS TV
15:00
Almanya - Fransa
UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonasi Yarı Final
UEFA.tv
16:00
Artvin Hopa - Kütahyaspor
TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final
Yayın yok
16:00
Arnavutköy Bld. - Yıldırımspor
TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final
Arnavutköy Belediye Spor Youtube
16:00
Ofspor - Fethiyespor
TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final
Yayın yok
16:00
Bayburt GÖİ - 1461 Trabzon
TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final
Yayın yok
16:00
Sivas Bld. - Bodrumspor
TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final
Yayın yok
16:00
Saburtalo Tiflis - Dinamo Batum
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
17:00
Karabağ - Sumqayıt
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
18:00
KuPS - Haka
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:00
Lahti - HJK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:00
Dila Gori - Dinamo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
19:00
Odense - Viborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
19:00
Vejle - Aarhus
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
19:30
Lyngby - Hvidovre IF
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Real Sociedad - Cadiz
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
20:00
Orduspor - İçel İY
TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final
Yayın yok
20:00
Tarsus İY - Amedspor
TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final
TRT Kürdi
20:00
Ispartaspor - Karacabey Bld.
TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final
Yayın yok
20:00
Tromsö - Valerenga
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
20:00
Viking - Stromsgodset
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
21:00
Rayo Vallecano - Villarreal
İspanya La Liga
Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2
21:00
İspanya - Hollanda
UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonasi Yarı Final
UEFA.tv
21:00
FC Midtjylland - Brondby IF
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
21:30
Anderlecht - Antwerp
Belçika Pro League
Tivibu Spor 2, Bilyoner TV
21:30
Basel - Grasshoppers
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
21:30
FC Zurich - FC Lausanne
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
21:30
Vicenza - Cosenza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
21:45
Tottenham - Arsenal
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
22:30
Real Madrid - Levante
İspanya La Liga
Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV