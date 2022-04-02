12 Mayıs 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 12 Mayıs 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 12 Mayıs 2022 Perşembe maç programı...

12 MAYIS 2022 PERŞEMBE GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

12 Mayıs 2022 Perşembe gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:



14:30

Galatasaray - Bursaspor

TFF Elit U15 Ligi

GS TV

15:00

Almanya - Fransa

UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonasi Yarı Final

UEFA.tv

16:00

Artvin Hopa - Kütahyaspor

TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final

Yayın yok

16:00

Arnavutköy Bld. - Yıldırımspor

TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final

Arnavutköy Belediye Spor Youtube

16:00

Ofspor - Fethiyespor

TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final

Yayın yok

16:00

Bayburt GÖİ - 1461 Trabzon

TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final

Yayın yok

16:00

Sivas Bld. - Bodrumspor

TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final

Yayın yok

16:00

Saburtalo Tiflis - Dinamo Batum

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

17:00

Karabağ - Sumqayıt

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

18:00

KuPS - Haka

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00

Lahti - HJK Helsinki

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00

Dila Gori - Dinamo Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:00

Odense - Viborg

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

19:00

Vejle - Aarhus

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

19:30

Lyngby - Hvidovre IF

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Real Sociedad - Cadiz

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

20:00

Orduspor - İçel İY

TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final

Yayın yok

20:00

Tarsus İY - Amedspor

TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final

TRT Kürdi

20:00

Ispartaspor - Karacabey Bld.

TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final

Yayın yok

20:00

Tromsö - Valerenga

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

20:00

Viking - Stromsgodset

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

21:00

Rayo Vallecano - Villarreal

İspanya La Liga

Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2

21:00

İspanya - Hollanda

UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonasi Yarı Final

UEFA.tv

21:00

FC Midtjylland - Brondby IF

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

21:30

Anderlecht - Antwerp

Belçika Pro League

Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

21:30

Basel - Grasshoppers

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

21:30

FC Zurich - FC Lausanne

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

21:30

Vicenza - Cosenza

İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:45

Tottenham - Arsenal

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

22:30

Real Madrid - Levante

İspanya La Liga

Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV