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  3. 12 Mayıs 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

12 Mayıs 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

12 Mayıs 2022 Perşembe günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 12 Mayıs 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

12 Mayıs 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 12 Mayıs 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 12 Mayıs 2022 Perşembe maç programı...

12 MAYIS 2022 PERŞEMBE GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

12 Mayıs 2022 Perşembe gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:


14:30
Galatasaray - Bursaspor
TFF Elit U15 Ligi

GS TV

15:00
Almanya - Fransa
UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonasi Yarı Final

 UEFA.tv

16:00
Artvin Hopa - Kütahyaspor
TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final

Yayın yok 

16:00
Arnavutköy Bld. - Yıldırımspor
TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final

Arnavutköy Belediye Spor Youtube

16:00
Ofspor - Fethiyespor
TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final

Yayın yok 

16:00
Bayburt GÖİ - 1461 Trabzon
TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final

Yayın yok 

16:00
Sivas Bld. - Bodrumspor
TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final

Yayın yok 

16:00
Saburtalo Tiflis - Dinamo Batum
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

17:00
Karabağ - Sumqayıt
Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

18:00
KuPS - Haka
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00
Lahti - HJK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00
Dila Gori - Dinamo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga

 Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:00
Odense - Viborg
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

19:00
Vejle - Aarhus
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

19:30
Lyngby - Hvidovre IF
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00
Real Sociedad - Cadiz
İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

20:00
Orduspor - İçel İY
TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final

Yayın yok

20:00
Tarsus İY - Amedspor
TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final

TRT Kürdi

20:00
Ispartaspor - Karacabey Bld.
TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final

Yayın yok

20:00
Tromsö - Valerenga
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

20:00
Viking - Stromsgodset
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

21:00
Rayo Vallecano - Villarreal
İspanya La Liga

Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2

21:00
İspanya - Hollanda
UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonasi Yarı Final

 UEFA.tv

21:00
FC Midtjylland - Brondby IF
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

21:30
Anderlecht - Antwerp
Belçika Pro League

Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

21:30
Basel - Grasshoppers
İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

21:30
FC Zurich - FC Lausanne
İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

21:30
Vicenza - Cosenza
İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:45
Tottenham - Arsenal
İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

22:30
Real Madrid - Levante
İspanya La Liga

Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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