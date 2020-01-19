12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

DİYARBAKIR'da, 12 metrekarelik dükkanda tatlı imalatı yaparak işe başlayan Yılmaz Elaldı, devletin verdiği teşviklerle kurduğu 3 fabrika ve 18 şubesinde 500 kişiye istihdam sağlıyor. Hedefinin bu yıl sonuna kadar bin kişi istihdam etmek olduğunu anlatan Elaldı, "Diyarbakır'da hendek olaylarında herkes yatırımlarını durdururken ve burayı terk etmeyi düşünürken, biz yatırımlarımıza hız verdik. Amacımız istihdam sağlamak" dedi.

Merkez Bağlar ilçesindeki 12 metrekarelik dükkanda 30 yıl önce kadayıf imalatıyla işe başlayan pastane işletmecisi Yılmaz Elaldı, devletin verdiği teşvikleri yatırıma dönüştürerek 3 fabrika kurup Türkiye genelinde 18 şubeli pastane zincirini oluşturdu. 500 kişiye istihdam sağlayan Elaldı'nın 2020 yılı sonu hedefi, çalışan sayısını bine, şube sayısını ise 35 çıkarmak.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN ÇAĞRISINA UYDUM'

12 metrekarelik küçük iş yerinden bu seviyeye ulaşmanın kolay olmadığını anlatan Elaldı, "30 yıla yayılan bir tecrübeyle birlikte devletin verdiği teşvikleri doğru kullanarak bu seviyeye geldik. Devletin, imalathanelere ve üreticilere dönük verdiği teşviklerden faydalandık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iş insanlarına çağrısı olmuştu, demişti ki; "Kaliteli yapın, ucuz satın, çok satın, çok kar edin." Cumhurbaşkanımızın bu laflarını kulağımıza takarak yola çıktık ve bu konuma geldik" dedi.

'SOĞUK BAKLAVAYI TÜRKİYE'YE KAZANDIRDIM'

Pastane zincirlerinde sattıkları tüm ürünleri kendilerinin ürettiğini söyleyen Elaldı, temel amacının yenilikçi olmak olduğunu belirtti. Soğuk baklavayı ilk kendilerinin ürettiğini vurgulayan Elaldı, "Bugün Türkiye'ye dalga dalga yayılan soğuk baklavamız var. Soğuk baklavanın patenti ve isim hakkı bizde, bunu icat eden biziz ve bunu Türkiye'ye hediye olarak vereceğiz" dedi.

'HENDEK OLAYLARINDA HERKES YATIRIMINI DURDURDU, BİZ İSE HIZ VERDİK"

Elaldı, terör örgütü PKK'nın bölgede başlattığı hendek-barikat olayları sırasında birçok kişi yatırımlarının durdurduğu, kendileri ise yatırımlarına hız verdiğini söyledi. Elaldı, başarısının temel esaslarından birinin de işini layıkıyla ve düzgün yapmak olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"TSE'de helallik belgesine kadar birçok kalite ve standart belgelerimiz var. Coğrafi İşaret Belgesi'ne de sahibiz. Diyarbakır'da hendek olaylarında herkes yatırımlarını durdururken ve burayı terk etmeyi düşünürken, biz yatırımlarımıza hız verdik. Amacımız istihdam sağlamak ve ülke ekonomisine katma değer katmak oldu."

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Kaynak: DHA