12 milyon emeklinin beklediği gün geldi! 1500 TL Kurban Bayramı ikramiyeleri ödenmeye başlandı

12 milyondan fazla emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1500 TL bayram ikramiyeleri Kurban Bayramı öncesi emeklilere ödenmeye başlandı.

İkramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile bildiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli ve hak sahiplerinin ikramiyeleri ile zamlı emekli aylıklarının SSK emeklileri için 13 ve 14 Temmuz'da; Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını söylemişti.

Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların ise temmuz ayı farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz'da birlikte ödeneceğini belirten Bilgin, "Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin ve ailelerinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

SSK kapsamında aylık alanların zamlı 2021-Temmuz dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeme günleri ise şöyle:

"17, 18, 19, 20, 21 Temmuz olanların 13 Temmuz; 22, 23, 24, 25, 26 Temmuz olanların 14 Temmuz."

İKRAMİYELER NEREDEN ALINACAK?

Vatandaşlar bayram ikramiyelerini anlaşmalı oldukların bankaların şubelerinden veya ATM'lerinden alabilecek. Öte yandan vatandaşlar PTT şubeleri üzerinden de ikramiyelerine alabilecekler.