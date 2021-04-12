12 Nisan 2021 Pazartesi Star TV Yayın Akışı| Sefirin Kızı yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 12 Nisan 2021 Pazartesi yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alırken, ardından ise fenomen program " Gerçeğin Peşinde" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Sefirin Kızı" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 12 Nisan 2021 Pazartesi yayın akışı...

STAR TV 12 NİSAN 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM ÖZETİ

Sancar, Sedat’ın korkunç planıyla bir anda kendini kaçak durumda bulur. Ona en büyük gücü veren ise Mavi’nin onun masumiyetine koşulsuz inanmasıdır. Mavi ise bir yandan Melek’in bu durumdan etkilenmesini önlemeye çalışırken bir yandan da gerçekleri ortaya çıkarmak için elinden geleni yapar.

Hastaneye kaldırılan Sedat, Güven’in planından habersiz hayat mücadelesi vermektedir. Güven durumu lehine çevirmek ve her şeyi kontrol altına almak için gözünü karartır. Sancar’ı bulmak için yaptıkları da başka canların yanmasına neden olacaktır.

Elvan, Yahya’nın tepkisiyle kendi hayatına dair yaptığı tercihleri daha çok sahiplenir. Sonrasında yaşayacağı büyük yüzleşmeyle de omuzlarından geçmişin yükünü atar. Bu sırada Bora’nın aklına ektiği bir şüphe ise onu başka bir telaşa düşürecektir.

Sancar için bütün umutlar tükenirken Mavi, Sancar’ın kurtuluşu için her şeyden vazgeçmeye hazırdır. Hem Sancar hem de Mavi, içine düştükleri cendere yüzünden kendi yok oluşlarına neden olacak kararların eşiğine geleceklerdir.

(KAYNAK: STAR TV)