12 Nisan 2021 Pazartesi Star TV Yayın Akışı| Sefirin Kızı yeni bölümüyle Star'da
Ekranların sevilen kanalı Star TV 12 Nisan 2021 Pazartesi yayın akışını sizler için derledik. Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, akşam ise "Sefirin Kızı" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte detaylar...
STAR TV 12 Nisan 2021 Pazartesi yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alırken, ardından ise fenomen program " Gerçeğin Peşinde" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Sefirin Kızı" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 12 Nisan 2021 Pazartesi yayın akışı...
STAR TV 12 NİSAN 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM ÖZETİ
Sancar, Sedat’ın korkunç planıyla bir anda kendini kaçak durumda bulur. Ona en büyük gücü veren ise Mavi’nin onun masumiyetine koşulsuz inanmasıdır. Mavi ise bir yandan Melek’in bu durumdan etkilenmesini önlemeye çalışırken bir yandan da gerçekleri ortaya çıkarmak için elinden geleni yapar.
Hastaneye kaldırılan Sedat, Güven’in planından habersiz hayat mücadelesi vermektedir. Güven durumu lehine çevirmek ve her şeyi kontrol altına almak için gözünü karartır. Sancar’ı bulmak için yaptıkları da başka canların yanmasına neden olacaktır.
Elvan, Yahya’nın tepkisiyle kendi hayatına dair yaptığı tercihleri daha çok sahiplenir. Sonrasında yaşayacağı büyük yüzleşmeyle de omuzlarından geçmişin yükünü atar. Bu sırada Bora’nın aklına ektiği bir şüphe ise onu başka bir telaşa düşürecektir.
Sancar için bütün umutlar tükenirken Mavi, Sancar’ın kurtuluşu için her şeyden vazgeçmeye hazırdır. Hem Sancar hem de Mavi, içine düştükleri cendere yüzünden kendi yok oluşlarına neden olacak kararların eşiğine geleceklerdir.
(KAYNAK: STAR TV)